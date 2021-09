La Cenicienta de Camila Cabello llega a Prime Video: esto es lo que debes saber de la nueva versión

Apenas el pasado lunes, Camila Cabello deslumbró en la premiere de la nueva versión de "Cenicienta" que ha protagonizado para la plataforma de Streaming Amazon Prime Video, cinta con la que hace su tan esperado debut en Hollywood.

Esta versión del tan afamado clásico aterrizará en Amazon el próximo viernes 3 de septiembre, el cual se trata de un musical que actualiza el famoso cuento y que ha dirigido Kay Cannon, quien firmó el guión de "Pitch Perfect" (2012) y que se estrenó tras las cámaras con la comedia "Blockers" (2018).

Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan y Billy Porter, quien le da la vuelta al rol típico del Hada Madrina, acompañan a Cabello en el reparto de esta cinta.

Con una mirada más moderna y pop al clásico cuento de "Cenicienta", en el tráiler de la película se ve a Cabello tratando de salir adelante pese a las dificultades que encuentra en su familia.

De ascendencia cubana, Cabello comenzó en el mundo de la música con el grupo Fifth Harmony antes de lanzar su carrera en solitario.

Con su nombre ha publicado los discos "Camila" (2018), que incluía la canción "Havana"; y "Romance" (2019), que contenía el tema "Señorita" junto a su pareja Shawn Mendes.

Camila Cabello en Cenicienta. Foto: Prime Video

¿Qué debo saber sobre “Cenicienta” de Camila Cabello?

Desde el inicio podremos ver en “Cenicienta” se deja en claro que es distinta a otras versiones del famoso personaje sin un interés romántico y con toda una energía que se aleja del clásico.

Esta nueva versión “Cenicienta” no es un homenaje, aunque sí busca competir con las otras versiones más tradicionales, sobre todo con la dirigida por Kenneth Branagh y esterilizada por la famosa actriz Lily James.

Hay que recordar que la joven nacida en Cuba, de madre cubana y padre mexicano, Cabello aseguró que se siente particularmente orgullosa de que la película no ponga el foco ni sobre su latinidad, ni sobre la diversidad, equidad e independencia que deben disfrutar todos los seres humanos.

Famosa por canciones como "Havana", "Señorita" y "Don't Go Yet", su más reciente éxito, Cabello no podía dejar fuera el importante rol de la música en la cinta.

Por otro lado también destaca la actuación de Billy Potter como el Hada Madrina, la cual es una presencia brillante en la trama de la cinta y da una mirada contemporánea del cine.

Con información de EFE y AFP