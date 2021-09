Eugenio Derbez y Victoria Ruffo: De la boda falsa y un hijo, a no poder verse ni en pintura

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se sabe que no es la mejor y cada uno ha brindado su versión al respecto de lo sucedido.

Ellos se conocieron en 1989 y su primera cita fue muy complicada, porque Eugenio tenía poco tiempo que se acababa de independizar, tras esa ocasión, no se volvieron a hablar durante un año.

La relación entre ambos actores fue de aproximadamente cinco años (1992 a 1997). El primer episodio polémico fue la “boda falsa”.

Según la versión de Eugenio Derbez, es un hecho del que tenía conocimiento Victoria, pero la actriz ha indicado lo contrario al decir que fue engañada con una boda simulada.

La propuesta del enlace, según las palabras de Eugenio, tuvo como objetivo que la prensa los dejara de cuestionar, porque la actriz estaba embarazada. Compraron anillos y el actor preparó lo que sería la supuesta boda.

“Estuvo muy padre la verdad con pizzas y hamburguesas. Fue sorpresa para Victoria porque no se lo esperaba, le dije que tenía una junta, cuando llegó ahí pusieron la grabadora con la marcha nupcial, le pusimos el vestido encima de los jeans, lo amarramos con masking tape y estaba fascinada y se lo contaba a todo el mundo”, relató Eugenio.

La actriz siempre ha indicado que desconocía que la boda fuera de broma, porque ella sí pensó que había sido una enlace formal.

Se convierten en padres en abril de 1992, cuando nace José Eduardo y la pareja permaneció junta cinco años más, posterior a ello deciden separarse.

La segunda pelea entre ambos fue la custodia de José Eduardo Derbez y la cual ganó Ruffo, entre los recursos que argumentó fue el engaño de la boda.

En consecuencia, no puede convivir cierto periodo con su hijo y ha asegurado que buscó convivir con José Eduardo, pero Victoria no lo permitía.

Eugenio ha comentado en diversas ocasiones insistió en convivir con su hijo, lo cual no fue posible por un tiempo y eso ha dicho que le afectó, por lo que busca tener una buena relación con José Eduardo.

“Lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no poder haber visto crecer a mi hijo, el que me hayan quitado la patria potestad y que me hayan tenido una orden de restricción, que yo no me haya podido acercar a mi hijo en tantos años es algo que lleva uno tatuado”, indicó en una entrevista para TV Azteca.

Sobre la relación que tiene ambos, Victoria Ruffo indicó en mayo: "lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que ya lo ve y su papá ya lo busca, eso es importante también. Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste