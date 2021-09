Eugenio Derbez: Así celebró su cumpleaños 60 y éste fue su amoroso mensaje | FOTO

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas están más pendientes de todo lo que publican sus artistas, actores, y músicos favoritos; tal es el caso de la familia Derbez, encabezada por el comediante, productor y actor Eugenio Derbez.

Recordemos que a través de la serie de Amazon Prime Video, “De viaje con los Derbez”, hemos logrado adentrarnos en las vidas de cada uno de los integrantes de la familia, tales como sus hijos y su esposa Alessandra Rosaldo.

Por su parte, uno de los comediantes más destacados en la industria en México, es Eugenio Derbez, quien con su talento y peculiar sentido del humor ha conquistado corazones a través de sus diversas producciones, desde lo que realizó para televisión en la familia "P. Luche", hasta sus diversas películas como "No se aceptan devoluciones".

De hecho en la producción de la “Familia P.Luche”, el famoso logró destacar en su carrera, pero sobre todo, obtuvo miles de seguidores alrededor del mundo por los emblemáticos personajes que la conforman.

Eugenio Derbez nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1962; es un comediante y productor mexicano. Es hijo de la reconocida actriz del cine de Oro Mexicano, Silvia Derbez.

También participó en programas semanales, tales como Cachún cachún ra ra! (1984) y ¡Anabel! (1988), y fue hasta 1993 que logró crear su primer programa de sketches llamado “Al derecho y al derbez”.

Más adelante, el famoso creó los programas como Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche. El famoso también ha participado en películas y series estadounidenses, así como en el doblaje ocasional de voces al español, siendo “El burro” de la cinta “Shrek”, su personaje más recordado y emblemático dentro de la industria del doblaje mexicano.

Es así como este jueves bajo el signo zodiacal Virgo, el famoso actor, comediante y productor está cumpliendo 60 años, y ha decidido compartir diversas publicaciones a través de redes sociales, específicamente en su perfil de Instagram, en donde subió una fotografía con un mensaje que conmovió a sus miles de seguidores en dicha red social.

Para su celebración de cumpleaños número 60, el famoso comediante y anfitrión del programa “LOL” de Amazon Prime Video, compartió una fotografía en donde se le puede ver disfrutando con un espacio lleno de globos de diferentes tipos y colores, además de unos que traen la leyenda de “60”.

Además, Derbez acompañó con un emotivo mensaje dicha publicación en Instagram que cuenta con más de 600 mil likes tras pocas horas de haberse subido, además de miles de comentarios de colegas, amigos y fans alrededor del mundo.

"GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS a todos los que me han felicitado. Ha sido un cumpleaños lleno de amor. He recibido todos sus mensajes y se me llena el corazón con cada uno de ellos. #felizcumpleañosami ??/ Thank you all so much for wishing me well on my birthday! It has been a day full of love. I have received all your messages and it fills my heart with joy to read your kind bday wishes!!! #happybirthdaytome", se lee en dicha publicación.