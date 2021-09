Alicia Machado rompe en llanto y pide ser expulsada de “La casa de los famosos” | VIDEO

"La casa de los famosos" se estrenó recientemente y desde el primer momento se desató la polémica entre algunos de los participantes, entre ellos destaca Alicia Machado quien en la última rompió en llanto al pedir a sus compañeros que la nominaran pues deseaba ser expulsada.

La ex Miss Universo ha protagonizado más de una polémica como parte de la nueva adaptación de "Big Brother VIP", la primera de ellas al hablar de Kimberly Flores por sus románticos encuentros sin importar que está casada con Edwin Luna, vocalista de “La Trakaloza de Monterrey”.

Roberto Romano ha sido el motivo que desató el conflicto entre ellas, pues Machado habría tenido un encuentro romántico con el actor de 31 años y luego de ello iniciaron las actitudes provocativas de Flores.

Alicia Machado pide salir de "La casa de los famosos". Foto: Instagram

A esto se suma la fuerte discusión que habría tenido la modelo con Celia Lora durante el show, lo que volvió tenso el ambiente para la también conductora llevándola a ser calificada como la más odiada de “La casa de los famosos”.

¿Por qué se va Alicia Machado?

En una platica que sostuvo Machado con Romano durante el programa, éste reveló no sentirse contento con su participación en “La casa de los famosos” y por ello le gustaría salir.

Fue luego de ello, en un encuentro con sus compañeros, que Alicia Machado pidió entre lágrimas que la nominaran pues no le hacía bien estar en el reality show y deseaba ser expulsada.

“Por mi hija sagrada que ni me lo voy a tomar personal. Me van a hacer un favor. Cada quien está aquí por contrataciones distintas y si estoy aquí es por amigos dentro de la empresa que me pidieron entrar al show de televisión”, dijo.

Añadió que sufre una fuerte depresión y que esto le ha afectado más durante el programa. “ Yo soy así y por eso me querían aquí adentro, para que de alguna manera le apoyara a ustedes para explicarles la mecánica. Yo no quiero estar aquí tanto tiempo porque no me hace bien”, añadió.