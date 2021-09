La triste y desoladora muerte de Nelson Ned

Nelson Ned D'Ávila Pinto, mejor conocido como Nelson Ned, fue uno de los cantantes de baladas más reconocidos en la lengua española. Su talento era tal que opacó por completo a su altura, la cual era de un metro con 12 centímetros.

Su apodo más conocido fue el de "El pequeño gigante de la canción" y gracias a su voz logró vender más de 50 millones de discos a lo largo de todo el mundo; sin embargo, no todo fueron éxitos y miel sobre hojuelas para el intérprete, ya que tuvo un final solitario.

La vida nunca le fue sencilla, debido a que era el único de siete hermanos que no tenía una estatura convencional, lo cual le trajo burlas y complicaciones desde que fue diagnosticado con displasia espóndilo-epifisiaria a los seis meses de nacido.

El canto se convirtió en su refugio y en su forma de subsistir, debido a que desde los cinco años mostró habilidad para el canto. Su carrera comenzó a los 16 años en la televisión, cuando fue elegido como el conductor del programa "Gente, el tamaño no importa".

Una carrera exitosa, pero un final triste

Fue en el 2003, 20 años después de haberse consagrado a la música cristiana que tuvo un derrame cerebral que ocasionó que no se pudiera levantar de la cama durante siete meses de su vida.

El cantante que en años anteriores había llenado auditorios y cautivado con la gente poco o nada pudo hacer para evitar que la visión del ojo derecho se le fuera atrofiando hasta que se perdiera.

La falta de actividad fue el caldo de cultivo ideal para que desarrollara diabetes, hipertensión y posteriormente Alzheimer, la cual hizo que de su mente se fueran las glorias, su privilegiada voz y los recuerdos de las palmas aplaudiéndole.

El cantante murió en 2014

En 2006 fue parte del reality show "Cantando por un sueño", al cual renunció por sentirse incómodo de la forma en la que evaluaban sus colegas a los participantes.

Fue entonces que se alejó de los reflectores y comenzó a vivir en la residencia de ancianos conocida como São Camilo en Granja Viana. A ese lugar llegó en la Navidad de 2013.

La enfermedad volvió a diezmar su salud, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital en Sao Paulo, Brasil. El 5 de enero de 2014, el cantante terminó sucumbiendo ante una neumonía grave, problemas para respirar, así como una infección en la vejiga.

A los 66 años de edad, el cantante fue cremado y sus restos fueron llevados al Cementerio Horto da Paz. No hubo carrozas fúnebres con cientos de fanáticos, no hubo homenajes, ni calles cerradas, solamente se dedicaron algunos programas a dar el sentido pésame, pero al igual que sus días en el asilo, la estrella de Nelson Ned se apagó sin que el mundo le prestara la atención que hace unos años no podía quitarle de encima.