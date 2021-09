La Casa de los Famosos: Alicia Machado asegura que Gaby Spanic no es su amiga, sino una rival más | VIDEO

Una vez más Alicia Machado arremetió contra la actriz Gabriela Spanic dentro del reality "La Casa de los Famosos", el cual tiene una dinámica similar a la del viejo "Big Brother", donde todas las celebridades estarán dentro de las instalaciones las 24 horas del día hasta que las estrategias y nominaciones provoquen su salida.

Al ser un cúmulo de egos encerrados, es natural que comiencen las polémicas, mismas que también son piedra angular del programa para que genere interés en los televidentes. Asimismo, la convivencia en un espacio reducido es ingrediente para que las personas que ingresaron muestren su verdadero rostro, algo que sin duda chocará con alguno de sus compañeros.

Una de las polémicas que se gestó fue el encontronazo entre Celia Lora y el cantante Pablo Montero, quienes sacaron sus "trapitos al Sol" después de que el intérprete de música vernácula aseguró que la hija de Alejandro Lora, líder del Tri, habló mal de él a sus espaldas. Tras contar su experiencia, la modelo dijo que se sintió tan agredida que pensó que le iba a pegar Montero.

Alicia Machado no tolera a Gaby Spanic

Al parecer, la pareja anterior no ha sido (ni será) la única que entre en conflicto, ya que la ex Reina de Belleza de Venezuela se lanzó en contra de la famosa actriz por haber salvado de la nominación a la polémica playmate; sin embargo, parece que esta no es la razón real, pues los días pasaron y ella sigue enfadada.

En ese momento explotó y le platicó a sus compañeros que salvó a Spanic de un problema legal en el que se había metido gracias a un abogado que conoce y que es muy bueno. Por este echo, la empresaria pudo haberse sentido traicionada.

Ahora circuló el video del momento en que la también presentadora explicó que ella ya no tiene ningún vínculo con Spanic, pues no es ni su amiga ni nada, sólo una rival más dentro de La Casa de los Famosos. Aseguró que ella se comporta como "se le da la regalada gana".