Esta aclamada serie de Netflix dejará el catálogo el 14 de octubre; aún puedes maratonear sus 6 temporadas

Debido a que Netflix no es dueño de todas sus producciones, muchas de ellas son llevadas a la plataforma por medio de un contrato, el cual establece un tiempo de caducidad para muchas de las obras disponibles. De esta manera algunas películas como "Shrek" o "Kung Fu Panda" o series "How I Met Your Mother" o "Friends" han entrado y salido de la app de forma constante.

No hay mucho que puedan hacer los usuarios, debido a que en las condiciones del servicio se deja en claro que el acervo de cintas y series puede cambiar sin previo aviso, aunque la empresa suele incluir alertas y anunciar los productos que saldrán de su oferta con suficiente anticipación.

Pese a que se descargue este contenido al smartphone o pantalla inteligente, una vez que se haya llegado a la fecha de salida del catálogo no podrá verse y además ocupará el espacio que acostumbran estos archivos en la memoria, aunque sí se podrá acceder al resumen de esta entrega. Por tal motivo, lo mejor es borrarlos.

¿Qué serie saldrá de la plataforma?

De acuerdo con la app de Netflix, el próximo 14 de octubre es el último día para ver los episodios de las seis temporadas de "Caballeros del Zodiaco", mejor conocida como "Saint Seiya", serie que llegó a la aplicación el 15 de octubre de 2019. Durante dos años, los fans de este audiovisual basado en el manga de Masami Kurumada pudieron disfrutar las aventuras de Seiya y sus amigos, pero esto terminará pronto.

En total, son 114 capítulos de esta producción los que aún pueden verse a través de streaming y comprende las siguientes etapas: la batalla galáctica, en enfrentamiento contra el Fénix y los caballeros negros; Santuario, la saga de los dioses guerreros de Asgard y la lucha en contra de Poseidón.

Hace unos días Netflix también sacó de su oferta la última parte de la historia, la cual lleva por nombre "Saint Seiya: La Saga de Hades", en la cual se adaptaron los últimos tomos del manga, los cuales culminan las aventuras de los protagonistas durante su enfrentamiento contra el dios del inframundo.

Uno de los audiovisuales basados en esta franquicia que permanecen en la aplicación son "Saint Seiya The Lost Canvas" / Los Caballeros del Zodiaco: El lienzo perdido", el cual es un spin off de la serie que habla sobre lo ocurrido en la guerra santa contra Hades que se desarrolló medio siglo antes de los sucesos de la historia original.

También se conservará la serie en CGI que fue producida de forma original por Netflix y que reimagina el inicio de la franquicia con un nuevo doblaje y elementos ligados a la tecnología que no han sido del agrado de los fanáticos.

¿Por qué vale la pena verla?

"Saint Seiya" es una de las series favoritas de los millennials, ya que la han visto desde que eran pequeños y era transmitida a través de la señal de TV Azteca. Durante años se contó únicamente con los primeros 114 capítulos, por lo que no había un final para esta producción.

No fue sino hasta el 2002 que Toei Animations dio pie a que se animara la última saga de esta historia, lo cual ayudó a que su fama resurgiera con más fuerza que en los años 90. De esta forma se continuaron también con películas como "Saint Seiya Tenkai-hen Overture" o inclusive series derivadas de la original como "Saint Seiya Omega".

La historia original, cuyos elementos han sido tomados para crear los spin offs con algunas variantes, trata sobre un grupo de huérfanos que son enviados por un millonario a varios lugares del mundo para ser entrenados a fin de convertirse en caballeros o santos en la versión original.

Una vez que prueben su valía podrán ser seleccionados para obtener alguna de las armadura que representan a las constelaciones del zodiaco, las cuales además de protegerlos en las batallas les dan una fuerza y velocidad sobrehumana. Seiya, el protagonista de la serie, se une a esta aventura con el único objetivo de encontrar a su hermana, de la cual fue arrebatado al ser un niño.

Pese a que una de las condiciones que le ponen para lograr esto es pelear junto a varios jóvenes como él, al final se une a ellos para proteger a la nieta del millonario que los envío a este trayecto, la cual resulta ser Athena, la diosa de la guerra, quien se encarga de velar por la protección de los seres humanos.