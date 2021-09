Emmy2021 | los mejores y peores vestidos en la alfombra roja de los premios a lo mejo

Los Emmy, los premios más importantes de la televisión, celebran su 73ª edición, que tratará de volver a la normalidad con un evento presencial aunque reducido a última hora por el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos.

Los organizadores produjeron una gala que contará con menos de 600 invitados al aire libre, en Downtown Los Ángeles, para cumplir con las medidas sanitarias, aunque algunas estrellas como Jennifer Aniston han comunicado que no acudirán para minimizar riesgos.

El año pasado, en plena pandemia y sin población vacunada, los Emmy organizaron la primera entrega completamente virtual de la temporada de premios. Este año, con la mejoría en la situación sanitaria, podrán acudir cinco invitados por cada producción nominada.

"The Crown", "The Mandalorian" y "Wandavision" parten como las series con más candidaturas, aunque la mayoría de la prensa especializada apuesta por la comedia revelación "Ted Lasso" y los fenómenos "The Queen"s Gambit" y "Mare of Easttown" para cosechar los grandes trofeos de la noche.

El formato de miniserie o serie limitada (ficción de una sola temporada) será el más reñido de los premios.

"WandaVision", la gran sorpresa de Marvel, competirá contra "Mare of Easttown", el fenómeno de HBO que ha recibido el aclamo general de la crítica y que parte con gran ventaja.

Esas dos series amenazan con destronar a "The Queen"s Gambit", la ficción de Netflix que a finales del año pasado despertó una fiebre mundial por el ajedrez y que también se medirá contra "I May Destroy You" y "The Underground Railroad".

En el apartado de drama, "The Crown" compite contra "Pose", "This is Us", "Lovecraft Country", "The Boys" y "Bridgerton".

En comedia, Apple TV+, la plataforma del gigante tecnológico, podría recibir su primer gran premio gracias a "Ted Lasso", que lucha contra "Black-ish", "Cobra Kai", "The Flight Attendant", "Hacks", "The Kominsky Method" y la polémica nominación de "Emily in Paris".

La moda siempre causa polémica

Parte importante del espectáculo es el paso por la alfombra roja de las invitadas e invitados al show, como todos los años, las mujeres son quienes capturan la atención de los caballeros y desde luego de sus millones de seguidoras con el único afán de mostrar su apoyo y desde luego, criticar las vestimentas que suelen utilizar algunas famosas.

Como en todo evento de este tipo en el mundo, hay quienes gustan de utilizar modelos sencillos y elegantes, a otras les encanta lo más actual, desde luego la parafernalia y muchas actrices se decantan por los modelos elegantes y con toques particulares para diferenciarse de sus compañeras mientras se lleva a cabo la gala.

La primera en desfilar por la alfombra roja fue la comediante Nicole Byer, quién portó un vestido en color púrpura, los seguidores y amantes de la moda le pusieron una palomita, mientras que otros tantos, criticaron el exceso de tela.

Las actrices Gillian Anderson, Olivia Colman y Emerald Fennel optaron por vestimentas austeras, elegantes y que van muy bien con su figura, sin caer en lo espectacular.

Las que llegaron echando tiros a la alfombra roja, fueron las actrices Cecily Street con un vestido muy elegante y sexy, acorde con la ceremonia y de inmediato llamó la atención, junto con Kathryn Hann y Jac Schaeffer, las tres con modelos que destacan su figura espigada y las piernas (Street).

Por otro lado, Aidy Bryant, Emma Corin y Samira Wiley, arribaron a la alfombra roja con propuestas un tanto estrafalarias, pero que llaman mucho la atención, sobre todo Emma Corin con sus guanteletes y la elegancia y porte de Samira Wiley.

Y desde luego no fallan las actrices que deslumbran en donde quiera que se paren, por su elegancia, porte, carisma, simpatía y sensualidad y si a eso le agregamos un vestido genial, el resultado es maravilloso, y si no, veamos a tres auténticas reinas (junto con un colado), Catherine Zeta-Jones, Kaley Cuoco y Ana Taylor Joy.

