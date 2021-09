Jorge Alberti confiesa que estuvo al borde de la muerte tras contraer Covid-19

Jorge Alberti, actor puertoriqueño, pasó momentos de angustia, pues estuvo gravemente enfermo de COVID-19 y estuvo ¡a punto de morir! Alberti compartió un video en las redes sociales donde explicó que su cuerpo se fue deteriorando lo cual lo tuvo dos semanas en una cama de hospital.

“Por mi mente nunca pasó que yo fuera a caer en esto. Soy del grupo de los que no creen en la vacuna o por una u otra razón no me quería vacunar todavía quería esperar un tiempo”, sostuvo. “Tú no sabes qué tan grave es. Aprendí a la mala. Muchos me criticarán y dirán que este pendej* no se quiso vacunar y por eso se contagió... Mi vida cambió”, agregó.

Tuvo que requerir de ventilador para sobrevivir

También narró que requirió de dos ventiladores en la unidad de intensivo: “No podía respirar. El ventilador que te ponen te reseca todo por dentro”, indicó el actor. Su esposa Karla Parrilla se contagió antes que él, pero no tuvo que ser recluida en el hospital. Añadió que uno de los retos más difíciles de sortear fue ser testigo de las que personas murieron a su alrededor.

“Me querían perforar un pulmón para remover líquido y estuve a punto de que me intubaran y me indujeran a un coma”, contó visiblemente afectado. Afortunadamente, el actor fue dado de alta hace tres semanas y esperará 90 días para vacunarse porque no desea volver a vivir la misma situación.

msb