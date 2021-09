HBO Max: Esta es la película más ROMÁNTICA que protagoniza Hero Fiennes Tiffin para ver este 18 de septiembre

El catálogo de HBO Max cuenta con una gran variedad de películas y series para disfrutar este fin de semana, algunas fueron recientemente añadidas, por ejemplo "Stargirl", "Roswell New Mexico", "Scenes from a Marriage", "Doctor milagro", "Pobre Novio", "No te preocupes, no irá lejos", entre otras.

Sin embargo, hay otras que si bien ya tienen más tiempo en su catálogo, no pasan de moda e incluso se encuentran en tendencia, una de ellas es precisamente "After: aquí empieza todo", estrenada en cines desde abril de 2019. Esta película está inspirada en los cuatro libros de la saga literaria de Anna Todd.

Fue dirigida por Jenny Gage y es la que encabeza la lista de otras tres cintas que se filmaron después: After: En mil pedazos, After: Almas Perdidas y After: Siempre felices, que se estrenará en 2022.

Los protagonistas de esta romántica historia son el actor Hero Fiennes-Tiffin, quien da vida a Hardin Scott) y también interpretó a Tom Riddle de 11 años de edad en Harry Potter, así como la actriz australiana Josephine Langford, como Tessa Young), que ha participado en filmes como Moxie y Evolution.

¿De qué trata After: el comienzo de todo?

Si estás esperando ver la clásica historia de amor, sí, de algún modo eso es lo que encontrarás en esta cinta. Verás a una chica linda e ingenua enamorarse del chico "malo" o "misterioso" de la universidad y viceversa; sin embargo, lo interesante de esta producción está en los detalles que irán marcando su relación.

Todo comienza cuando Tessa Young, un chica de casa, disciplinada y tierna, llega a la universidad, lugar en el que su vida dará un giro total al conocer al chico "problema" Hardin Scott, quien oculta un pasado"oscuro" que lo ha llevado a ser como es. Si bien al principio chocan, una serie de encuentros fortuitos entre ellos, demostrará que los opuestos se atraen y sus vidas no volverán a ser las mismas. Ambos se enfrentarán a diversas experiencias que podrían poner en riesgo su relación.

Uno de los elementos que dota a esta cinta de mayor romanticismo, es que recupera frases de la novela Cumbres Borrascosas de Emily Brontë como "No sé qué composición tendrán nuestras almas, pero sea de lo que sea, la suya es igual a la mía", la cual marcará un antes y un después en la historia. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que un juego "perverso" envolverá el inicio de esta relación, y más de una persona saldrá con el corazón roto.

Cabe señalar que este filme ha recibido diferentes premios tales como el Teen Choice Awards y People's Choice en la categoría de película de drama, así como en el Just Jared Jr's Fan Awards en la categoría de reparto favorito, todos ellos en 2019.

Una de las críticas que ha recibido este filme es que la única semejanza con el libro es el nombre de los personajes, ya que dejó de lado la esencia de los protagonistas.