¿Fernando del Solar está en crisis económica? Sube video de escandalosa deuda

Fernando del Solar ha tenido una vida complicada, en 2012 se enteró de la triste noticia de que tenía cáncer y posteriormente anunció su divorcio de la conductor Ingrid Coronado, parecía que todo se venía abajo. Sin embargo, con el paso de los años superó la enfermedad y los momentos oscuros. Ahora, recordó sus momentos de crisis con un TikTok que hizo reír a muchos.

Del Solar, quien hace unos días anunció que se comprometió para casarse con su pareja, Anna Ferro, comparte frecuentemente en redes sociales lo feliz que se siente. En su publicación más reciente de TikTok e Instagram Fernando sacó a relucir su sentido del humor, pues subió un singular video en el que 'lagrimea' mientras lamenta el elevado gasto de luz que llegó en su recibo de la CFE.

Con una exitosa canción de don Vicente Fernández, Fernando del Solar revelaría encontrarse en dura crisis económica pues 'se queja' de "¿cuántas luces dejaste encendidas? yo no sé cómo voy a apagarlas", como dice la famosa canción.

Fernando del Solar ha pasado por momentos difíciles

El ex conductor de Venga la Alegría preocupó en julio a sus seguidores después de que sus problemas de salud se agudizaron. Y es que fue captado saliendo del hospital en silla de ruedas y con oxígeno. En esa ocasión del Solar no dio ninguna declaración sobre su estado de salud. Sin embargo, sus fans mostraron su preocupación por una posible recaída de salud por parte del argentino. Afortunadamente no fue nada grave.

Desde hace algunos años, Fernando del Solar batalla por sus problemas de salud después de que fue diagnosticado con cáncer. A pesar de que venció esta enfermedad, su salud se ha visto deteriorada sobre todo en el aspecto respiratorio.

msb