El actor Fernando Cuautle lucha contra estereotipos de personajes de piel morena

Tras ser nominado a Mejor Actor en la próxima entrega de los premios Ariel, por su trabajo en “Nuevo Orden”, Fernando Cuautle busca combatir los estereotipos del cine y la televisión, rechazando papeles que sólo son asignados para gente morena.

Cuautle comenzó en la industria en 2015 con participaciones en algunos cortometrajes y series como Tijuana y Rosario Tijeras, siendo el filme de Michel Franco con el que logró mayor posicionamiento en la industria, por eso ahora sabe que para erradicar los estereotipos debe rechazar papeles así.

“Hace poco me enviaron un casting con una descripción del personaje que decía, moreno, ratero, feo, drogadicto y más, como si el simple hecho de tener este tono de piel ya englobe todas esas características, de inmediato lo rechacé, porque como actores debemos frenar eso”, afirmó.

Sin embargo, no juzga a los compañeros que aún los siguen aceptando, porque sabe que todos al inicio de cualquier carrera deben aceptar lo que sea para sobrevivir.

“Es un tema complejo, al principio sí hice cosas con las que no estaba de acuerdo y me dolía, pero también tenía que comer, por eso ahora tampoco juzgo, sólo les recomendaría que en cuanto se pueda decir no, se haga", agregó.

SALE DE SU ZONA DE CONFORT

Con esta filosofía llegó a dos proyectos que lo sacaron de su zona de confort, el primero es una película de David Solana (“Mano de Obra”) y se llama “Heroíco”, la cual cuenta la historia de un grupo de soldados del Colegio Militar, e interpreta a un militar tranquilo, buena onda y relajado, pero servirá para profundizar más en este mundo.

En el otro filme da vida a un cantante de ópera, algo totalmente diferente a lo que había hecho, y aunque no cantará él, está tomando clases para lograr una conexión física con los sonidos del actor que doble su voz en las canciones.

Sobre el reconocimiento por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargados de los premios Ariel, lo ve como un recordatorio de que va por buen camino, porque esta pandemia lo hizo reflexionar sobre si estaba haciendo lo correcto con su carrera.

