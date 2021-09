MasterChef Celebrity: Las carnitas de José Joel no convencieron a los jueces y fue el eliminado

El eliminado del quinto programa de MasterChef Chef Celebrity fue José Joel, el cantante no superó los retos de la emisión en solitario y en equipo, pero lo que fue que los chef tomarán la decisión de que no siguiera en la competencia fue que no los convenció con su receta de carnitas.

“Las razones son obvias unas carnes pasadas de cocimiento, quemadas y un amargor en boca, una salsa demasiado espesa, gracias por habernos permitidos conocer esta parte de José Joel”, fue lo que le dijo la chef Betty

Los participantes que cocinaron el peor platillo de carnitas fueron “Bebechita”, Alicia Machado y José Joel, las participantes se salvaron y subieron al balcón, pero la suerte no fue buena para el músico.

El hijo de José José manifestó su tristeza, pero también agradeció la oportunidad que de participar el programa de retos gastronómicos. “Es una emoción que no conocía, me quedo con ganas de seguirlo haciendo y por supuesto hay una parte que dice: ‘chin, ni modo’ (…) creo que me voy en buen momento, con lo aprendido, las lecciones de vida y de cocina también”, dijo el intérprete.

El quinto programa

Las celebridades de MasterChef Celebrity tuvieron la tarea de crear un caldo de piedra durante el primer reto, las mejores fueron Laura Flores, Laura Zapata y “La Choco”, ellas también fueron las capitanas de los equipo para el siguiente reto en donde prepararon platillos para la mesa de Carlos V.

Más de José Joel

José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, mejor conocido por su nombre artístico José Joel, es un actor y cantante mexicano de 45 años.

A los 13 años Jose´ Joel inicio´ su carrera, ha formado parte de importantes musicales, obras infantiles y familiares y con el paso de los años, ha destacado como actor y cantante en el teatro, telenovelas, cine y doblaje.