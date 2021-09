Enrique Guzmán asegura que Frida Sofía le llamó para decirle que acabará con "Alejandra y la familia"

Enrique Guzmán confesó que hace poco entabló una llamada telefónica con su nieta Frida Sofía, quien le habría dicho que acabaría "con Alejandra (Guzmán) y con la familia".

Durante una entrevista para el programa de televisión Ventaneando, el cantante señaló como “asqueroso” el relato que hizo su nieta Frida Sofía en la denuncia que entabló en contra de él y Alejandra Guzmán por los delitos de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores.

“Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, ¿duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá”, expresó.

Posteriormente, el padre de Alejandra Guzmán aseguró: “Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo ‘voy a acabar con Alejandra y con la familia’, incluyéndome a mí”.

De la misma manera, el cantante destacó que no existen pruebas en su contra de los delitos por los que lo señaló su nieta. “No sé los motivos que han movido a Frida Sofía para hacer esto, no ha ratificado, no es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad”.

Asimismo, don Enrique confesó que él no puede ser tan fuerte como su hija Alejandra en este caso. “Frida es la única hija que tuvo Alejandra y la perdió, pero se ha hecho de una coraza que yo no puedo. Ella un día me dijo ‘yo ya no quiero saber nada’. Estaba yo contra la pared, pero Alejandra me dijo ‘papá haz lo que tengas qué hacer, te doy permiso de hacer las cosas que creo que debes hacer contra Frida’. No hay nada que me moleste más que lo me está pasando porque es mi nieta”.

Finalmente, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” aseguró que "La Reina de Corazones" no ha tomado ni una sola gota de alcohol en varias semanas. “Está mejor que nunca, ya tiene más de tres meses y si le pregunto me dice exactamente el número de días que no se ha tomado una copa”.