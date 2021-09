¿Nick Jonas fue responsable de la separación de los Jonas Brothers?

“Se acabó por ahora”, fue la manera en que los Jonas Brothers anunciaron en octubre de 2013 su separación.

En ese momento, la agrupación no dio muchos detalles sobre la decisión que tomaron. Entre los detalles que se dieron a conocer es que dicha determinación la habían tomado durante una reunión que tuvieron el 3 de octubre y lo cual se originó porque Nick habló sobre su preocupación sobre el futuro de la agrupación

Además, otro de los detalles que se conocieron fue que los integrantes llevaban tiempo peleando, por lo que consideró que había temas que no se estaban hablando.

Para el 2016, en Watch What Happens Live, retomó el tema de la separación de la banda y admitió que no solo fue el que comenzó con las conversaciones, “sino que él fue la razón de la ruptura.

Agregó: “Fue una conversación muy dura, sacudió a la familia durante un tiempo. Estuvimos a punto de comenzar una gira. A dos días de hacerlo. Estamos bien ahora. Tengo una sobrina hermosa. Mi hermano tiene una familia. A la banda de Joe, DNCE, le va muy bien”.

Habrá que recordar que Nick se separó en el 2009 temporalmente de la agrupación y lanzó su primer disco como solista. Ahora, y a suma tres producciones discográficas, la última la dio a conocer en marzo del 2021.

El originario de Dallas, Texas, celebra hoy 16 de septiembre su cumpleaños número 29, quien ha contado que si no hubiese sido cantante, le hubiera gustado ser beisbolista.

Su primera incursión en la industria del entretenimiento fue cuando comenzó a actuar en musicales de Broadway, cabe señalar que a los 6 años comenzó a tocar el piano.