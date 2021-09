Lee Min Ho: Los mejores dramas coreanos de romance que puedes ver en Viki

Lee Min Ho es de las estrellas Hallyu más conocidas a nivel mundial, el actor coreano ha protagonizado diversos K-Dramas que se han lanzado en varias plataformas de streaming, si no tienes plan para este fin de semana, checa las recomendaciones que tenemos para ti.



La estrella de Corea es una de las mejor pagadas y es muy conocida, Netflix, Viki, Youtube son algunos de los servicios que transmiten sus mejores series, incluso debutará en Hollywood gracias a Apple TV con "Pachinko".



A lo largo de su carrera, tiene cerca de 20 dramas coreanos y también películas que puedes ver en diferentes sitios como Viki, el servicio de streaming tiene en exclusiva algunos de sus primeros trabajos y con los que poco a poco consolidó su fama.

Dramas de Lee Min Ho que puedes ver en Viki

The Legend of the Blue Sea

Drama coreano de fantasía que narra la vida de Kim Dam Ryung, un erudito que vive en la era Joseon. Ahí conoce a Sae Wa, una sirena que fue secuestrada, pero el protagonista hace todo por salvarle la vida y devolverla al mar sin saber que no se conocieron por casualidad, ya que están destinados a estar juntos.



En la época actual, Heo Jon Jae e sun estafador a sangre fría y se la pasa huyendo de sus enemigos, un día conoce a la misma sirena, sin saber que en otra vida le salvó la vida.

Faith

Drama coreano sobre viajes en el tiempo que sigue la vida del guerrero Choi Young y la doctora Yoo Eun Soo. Ella es una cirujana plástica de 33 años que vive en el año 2021, sueña con abrir su propio consultorio. Un día, termina siendo secuestrada por Choi Young para devolverla a la época Goryeo, ya que necesitan de sus conocimientos.

Personal Taste

Drama coreano de Lee Min Ho que sigue la vida de Park Gae In, una joven diseñadora algo torpe, ella tiene un novio llamado Han Chang Ryul, pero a pesar de llevar mucho tiempo juntos un día terminan. Cuando su amiga Kim In Jee la invita a su boda, descubre que el prometido no es nada menos que su ex.

Jeon Jin Ho es un arquitecto que desea ganar un importante proyecto, el encargado es el padre de la protagonista, por lo que idea un plan y se hace pasar por un chico gay. Jin Ho pretende ingresar a su casa y robar información de la construcción, pero todo cambia cuando comienza a enamorarse de ella.