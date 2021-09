La Chilindrina se une a Pepe Aguilar y exige a sus empleados estar vacunados para poder trabajar

Hace unos días, circuló el rumor del supuesto contagio de Covid-19 de María Antonieta de las Nieves, quien es mejor conocida por su icónico personaje de “La Chilindrina”, sin embargo, recientemente, la actriz y comediante salió a desmentir estas versiones y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud, no obstante, mencionó que los rumores surgieron porque uno de sus colaboradores dio positivo, pero aseguró que solo fue un caso aislado.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos de Imagen Televisión llamado “Sale el Sol”, donde la actriz de “El Chavo del 8” reiteró que se encuentra en buenas condiciones de salud, además, aseguró que está tomando todas las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagiarse tanto en su espectáculo como fuera de él.

Se une al club de Pepe Aguilar

María Antonieta de las Nieves mencionó que con la reapertura de establecimientos ha podido retomar la gira de su espectáculo, en el cual, es estrictamente obligatorio el uso de cubrebocas, además, dejó ver que comparte la misma postura de Pepe Aguilar, pues señaló que todos sus colaboradores deben estar vacunados contra el Covid-19 para poder trabajar con ella.

“En mi casa no puede haber nadie que no esté vacunado, definitivamente, ni en mi trabajo. Todos, absolutamente todos debemos tener ese cuidado. La gente que no se quieta atener a nuestras reglas, pues, ¡ni modo!, no trabajan con nosotros”, señaló la querida y reconocida actriz de 70 años.

Quiere tercera dosis de vacuna contra el Covid-19

Asimismo, María Antonieta de las Nieves, señaló que ella y su equipo de trabajo ya cuentan con esquema de vacunación completo y expresó que están dispuestos a ponerse una tercera dosis en caso de que sea necesario para disminuir al mínimo la posibilidad de nuevos contagios del virus al interior de su equipo de trabajo.

Se blinda ante las críticas

Para finalizar su intervención, “La Chilindrina” se blindó ante las posibles críticas que puedan surgir en torno a su postura respecto a la vacunación de sus trabajadores. “cada quien tiene su manera de ver las cosas y como hacerlas, cada quien es libre de hacer su vida como quiera, pero los que estamos obligados a dar la cara va de acuerdo a cada quien cómo hace su espectáculo y yo sí, si hay alguna persona que no se quiera vacunar, que espere a que yo me vaya para que entre a trabajar”. Comentó la actriz.

Desata críticas

Tal como pasó en el caso de Pepe Aguilar, la postura de María Antonieta de las Nieves sobre la vacunación de sus trabajadores generó todo tipo de reacciones en redes sociales pues mientras algunos se mostraron a favor de la actriz señalando que es una medida que debería de adoptar todo el medio artístico, otros señalaron que es una clara muestra de autoritarismo pues cada quien es libre de elegir si se vacuna o no.

