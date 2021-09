Valeria Cuevas: “La música regional me escogió a mí”

No creo que yo escogiera la música regional mexicana, más bien ésta me escogió a mí desde que era una bebé, porque cada que mi mamá Aída Cuevas cantaba con mariachi, mi columna se marcaba clarito en su panza y su piel se erizaba. Algo que no pasó en los embarazos de mis hermanos”, afirmó Valeria Cuevas, quien debutó como intérprete con el sencillo “Las traicionadas”.

A los seis años de edad ya estudiaba música, aprendió a tocar el piano y el ukulele, sin embargo, trató de cambiar su destino y estudió diseño de modas, pero una vez que concluyó su carrera se dio cuenta que realmente lo que la apasionaba era la música, así que con el apoyo de la familia, empezó a tocar de nuevo los dos instrumentos y planear su carrera.

Desde el año pasado tenía listo el material con el que planeaba salir, pero al mostrárselo a su hermano Diego, él la sorprendió con la letra de “Las traicionadas”, la cual de inmediato la conquistó a ella y a su mamá, quien es la productora de este primer disco que tendrá tanto temas inéditos como covers.

“El disco se mantiene en el género regional mexicano no entra como tal en el ranchero, pero hacemos guiños a sonidos del norteño, también contamos con marimba y jarana. Estamos pasando por todos, buscando arreglos actuales, para llevar esta música tradicional a las nuevas generaciones”, contó.

Además de escuchar a Aída Cuevas como productora, la escucha como su mamá, quien la aconseja ser siempre congruente con lo que piensa y hace, en que respete los trajes del mariachi y los valores con los que fue educada.

Valeria debutó como conductora en “Todos quieren fama”, junto a Roger González, una grata experiencia que le gustaría repetir algún día, aunque sabe que por ahora es prioridad su carrera como cantante.

alg