¿La Chilindrina se contagió de Covid-19? María Antonieta de las Nieves responde

María Antonieta de las Nieves tuvo una charla con el elenco del programa "Sale el Sol", en la que indicó que vivió momentos de terror después de que una de las personas de su equipo fuera notificado de que tenía coronavirus.

De acuerdo con la estrella mejor conocida como La Chilindrina, desde que comenzó la pandemia ha implementado fuertes protocolos en contra de la enfermedad que se registró en el mundo desde finales de 2019, por lo que la sorprendió esta información.

"Todos los empleados, de todos lados traen tapabocas y los artistas nada más entran se ponen el cubreboca inmediatamente, igual yo", dijo.

La actriz está fuera de peligro

¿Contagiaron a la Chilindrina?

Debido a este diagnóstico, la estrella de "El Chavo del 8" decidió hacerse una prueba en para determinar si tenía el virus, oor lo que tuvo que pasar momentos de angustia.

Al final, narró, la prueba que se hizo resultó negativa, por lo que se encuentra fuera de todo peligro e incluso se prepara para emprender una nueva gira a través de la República Mexicana.

Explicó que para evitar que virus se propague tanto ella como el equipo que labora con ella están vacunados con ambas dosis de los fármacos correspondientes.

Agregó que si es necesario que se coloque una tercera dosis de este fármaco, también lo hará y pedirá a los que colaboran con ella que también lo hagan, debido a que es la única forma en la que podrán protegerse.

"No puede haber nadie que no esté vacunado definitivamente, ni en mi trabajo, todos, absolutamente todos tenemos que tener ese cuidado, la gente que no se quiera atener a nuestras reglas, pues ni modo, no trabaja con nosotros”, dijo.

¿Qué opina de los antivacunas?

Al ser cuestionada de sus colegas en el estrellato que no aceptan la relevancia de la aplicación de las inyecciones contra el coronavirus, la intérprete aseguró que no quiere criticar a nadie, ya que cada uno puede opinar lo que quiera con respecto a este tema.

Sin embargo, dijo que al estar a cargo de un grupo de personas, ella está obligada a dar la cara por ellos y ver tanto por su seguridad como por la propia.

A esto añadió que no tiene intención de permitir cualquier tipo de colaboración con alguien que no quiera aplicarse el fármaco, ya que no tiene intenciones de ser portadora de esta enfermedad.

