La Casa de los Famosos: Alicia Machado se desnuda y se besa en la boca con Celia Lora | VIDEO

La Casa de los Famosos continúa dando de qué hablar. En esta ocasión fue Alicia Machado la que se ganó los reflectores, pues recientemente se puso una tremenda borrachera en la que mostró sus senos en vivo al quitarse la ropa. Además, se besó en la boca con Celia Lora.

Desde que a finales del pasado mes de agosto comenzó el reality show emitido por Telemundo, la ex Miss Universo no ocultó su desprecio por la hija del cantante Alex Lora. A pesar de ello, al calor de las copas, la modelo no dudó en estar muy cariñosa con su compañera.

Así se divirtió Alicia Machado. Foto: Telemundo

¿Qué fue lo que pasó?

Durante una fiesta realizada este fin de semana en la casa, Alicia Machado mostró su lado más sexy mientras todos los participantes del programa se encontraban disfrutando de un instante libre de tensión y peleas, tomando alcohol y bailando.

La participante de MasterChef Celebrity México se dejó llevar por el momento y fue captada echándose un clavado a la alberca con la ropa puesta, al tiempo que se levantó la blusa y mostró sus senos. En un video compartido por Suelta la Sopa se observa como la también empresaria queda completamente desnuda en la alberca.

Por si eso no fuera suficiente, le plantó una gran cantidad de besos en la boca a Celia Lora, de quien hace unos días opinó: "A esta vieja no la conoce nadie en Estados Unidos, no saben ni quién es, saben que es la hija de un rockero que tampoco suena allá".

Con una botella de vino en la mano, Machado se le acercó a Lora, quien se encontraba sentada en la mesa junto a sus compañeros degustando de una cena. Sin pensarlo dos veces, la besó en la boca. "Estás más loca que una cabra", dijo Celia entre risas.

Alicia regresó y lo volvió a hacer pero en la mejilla. Posteriormente, se pusieron a bailar "17 años" de Los Ángeles Azules. Mientras se encontraban tomadas de las manos, esto fue lo que se dijeron:

C: ¡Qué mal estás!

A: Y tú estás peor que yo.

C: No, ni al caso.

A: Mira, somos amigas.

C: Entonces no la cag... No hagas mama...

A: Mira, en mi tienes una amiga, no importa lo que pase y a mí me gustan tener amigas así como tú, cab... y perra.

C: Espero que sea cierto.

Segundos después dejaron de bailar y cada quien se fue por su lado. ¿La reconciliación será para siempre?

¿Quién queda en La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos tiene el mismo formato que Big Brother VIP, pues 16 celebridades están encerrados las 24 horas del día, los siete días de la semana y cada semana hay un eliminado. La persona ganadora recibirá 200 mil dólares en efectivo.

Además de Alicia Machado y Celia Lora, los participantes son Pablo Montero, Jorge Aravena, Gaby Spanic, Christian de la Campa, Cristina Eustace, Kelvin Rentería, Gisella Aboumrad, Uriel del Toro, Verónica Montes y Roberto Romano. Los eliminados han sido Tefi Valenzuela, Anahí Izali, Kimberly Flores y Daniel Vargas.