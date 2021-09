Johan García llega a la música por casualidad

Con dos sencillos en el mercado, Johan García recuerda con nostalgia cómo descubrió su amor por la música, después de un accidente que tuvo en su patineta y que lo dejó sin poder caminar dos meses.

“Tenía sólo 16 años y me encantaba patinar en rampas altísimas, pero un día me caí, como no podía caminar, no salí de mi casa y perdí muchos amigos, casi nadie me visitó y esto me hizo caer en depresión, pero agarré la guitarra y empecé a hacer algunas frases, luego melodías y finalmente letras completas que reflejaban mis emociones. De inmediato supe que esto era lo que realmente me apasionaba”, contó el joven.

Hace un par de semanas lanzó “Piensa bien si te vas”, una canción que escribió tras una relación con una chica de la que estaba completamente enamorado, pero para sorpresa de sus seguidores, no se la hizo para ella, sino para él, porque el mensaje era si realmente estaba dispuesto a quedarse y seguir sufriendo.

Este tema es una balada pop que ha tenido buena respuesta en redes sociales, pero no se encasillará en un sólo género, ya que lo único que tiene en mente es crear buena música, con letras que inspiran a sus seguidores a ser mejores personas para ser más empáticos con los amigos o vecinos.

Sin embargo, no ha sido fácil, con tres años tratando de crecer en la industria, ha tenido varios procesos de crisis, porque se pregunta si realmente lo está haciendo bien, ve y sabe que otros cantantes han pasado por cosas complejas, pero espera que con el tiempo y su trabajo tanto en el escenario como en las redes, su futuro mejore.

“Como músico tienes que adaptar a la época, no puedes subir un tema y esperar que al día siguiente tenga millones de reproducciones, hay que trabajar, estar activo en redes sociales y alzar la mano para que la gente te vea”, explicó.

