BTS: V es fan de esta película romántica de Netflix, cuenta la historia de dos chicos enamorados

V de BTS es uno de los integrantes más populares del K-Pop y siempre se ha mostrado solidario con sus fans, en algunas ocasiones hizo uso del lenguaje de señas para comunicarse con ellas. También les hace recomendaciones de series y películas que se han convertido en sus favoritas.



ARMY puede disfrutar de las recomendaciones de los idols coreanos y sentirse un poco más cercanas a ellos, ya que sus gustos muestran la personalidad de cada uno.

Aunque son estrellas mundiales, ellos también se han sentido atraídos por otros artistas, actrices y películas de Hollywood. V tiene una historia de amor que se ha convertido en su favorita y la puedes ver actualmente en Netflix.

Película favorita de Taehyung de BTS

Al igual que cualquier fan, V de BTS disfruta de sus series y películas favoritas en su tiempo libre. El idol parece preferir las películas de amor, ya que es fan de Lily Collins que ha protagonizado historias como "Love Rosie", pero también ha recomendado otro filme que cuenta la historia de dos chicos que se enamoran.



Durante una de sus transmisiones en vivo de la plataforma VLive, Taehyung compartió que había visto la película de "Call me by your name", protagonizada por el actor juvenil Timothée Chalamet, uno de los más populares.



La historia se centra en el joven Elio Perlman, un chico de 17 años que pasa el verano de 1983 en Italia, se hospeda en la casa de campo de sus padres. Su día consiste en leer, escuchar música y nadar, pero todo cambia con la llegada de Oliver, el nuevo ayudante de su padre.

Elio se muestra frío y distante con el invitado, quien es un joven muy apuesto, pero poco a poco comienzan a convivir y salir juntos durante el verano, hasta que una atracción intensa se apodera de ellos.

V la recomendó porque considera que tiene grandes mensajes y es muy significativa al mostrar el amor entre dos chicos, además, se hizo fan de la banda sonora y creó una playlist personal con las canciones. También publicó un cover de piano de una de las canciones de "Call me by your name".

El filme recibió nominaciones al Oscar a Mejor Actor y ganó en Mejor Guion Adaptado.