Alessandra Rosaldo solicitó ayuda a través de Instagram; su familia enfrenta momentos complicados

La actriz, compositora y cantante conocida como Alessandra Rosaldo, por ser hija del productor musical Jaime Sánchez Rosaldo, se ha consolidado como una figura importante en la industria del espectáculo, a pesar de haberse alejado durante los últimos años del medio. Gracias a su trayectoria como actriz y vocalista de Sentidos Opuestos, Alessandra logró demostrar que su talento solo incrementa con el paso de los años.

Las últimas producciones en las que ha participado han sido las producidas por su esposo, el comediante mexicano Eugenio Derbez y la mente detrás del reality show "De viaje con los Derbez". Fue en los episodios de esta serie disponible en Amazon Prime Video que la audiencia pudo conocer de manera más íntima a cada uno de los integrantes de la famosa dinastía, incluida Alessandra y su papel como madre de Aitana.

La actriz continúa activa en plataformas digitales. Foto: Instagram @alexrosaldo

¿Qué ocurrió con Alessandra Rosaldo?

Aunque se ha mantenido lejos de las telenovelas y la música para estar pendiente de Aitana, quien actualmente tiene 7 años, Alessandra Rosaldo se ha mantenido muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con casi cinco millones de seguidores. Es en este espacio donde la compositora comparte diferentes aspectos de su vida cotidiana, tales como sus momentos en familia o los logros de su hija.

Fue el día de ayer cuando, a través de sus historias de Instagram, Alessandra Rosaldo compartió con sus seguidores que tiene mucho que agradecerles, razón por la que informó que realizaría una transmisión en vivo. Sin embargo, la actriz también destacó que tenía una serie de peticiones que hacer, pues su familia se encontraba frente a un momento muy complicado, por lo que necesitaban la ayuda de muchas personas.

Alessandra Rosaldo compartió que su familia necesita de mucho apoyo. Foto: Instagram @alexrosaldo

¿Qué ocurre con su familia?

Alessandra Rosaldo comentó que, el viernes 10 de septiembre, nació su sobrino nieto y, aunque la noticia trajo gran alegría a su familia, parece que las complicaciones nublaron la felicidad, pues el pequeño debió ser sometido a una cirugía de corazón. Por esa razón, la cantante solicitó a sus fans en la Ciudad de México que acudieran a donar sangre tipo RH negativo o plaquetas con RH negativo al hospital ABC, ubicado en Observatorio. Para informar más detalladamente a la comunidad, Alessandra también compartió una serie de requisitos para quienes pudieran acudir.

Su sobrino fue operado del corazón. Foto: Instagram @alexrosaldo

¿Cuáles fueron los requisitos que compartió Alessandra Rosaldo?

Como parte de los requisitos para poder donar sangre o plaquetas para el paciente Gómez Balderrama, el hospital solicitó que las personas interesadas pertenecieran a un rango de edad entre 18 y 65 años. Del mismo modo, se solicita que las personas no tengan síntomas de enfermedades graves o hayan padecido hepatitis tipo B, C o enfermedades en el hígado, tampoco se aceptará a aquellas personas que padezcan alguna enfermedad venérea o tengan múltiples parejas sexuales.

Otra de las peticiones son no haber recibido trasplantes de órganos, no padecer epilepsia o tuberculosis, no utilizar insulina, no utilizar drogas, no estar lactando ni embarazada, no haberse realizado tatuajes, acupuntura o transfusiones entre otros procedimientos en los últimos 12 meses, no haber recibido ciertas vacunas y no haber tenido ninguna cirugía durante los últimos 12 meses.