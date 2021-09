¿Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán tuvieron un romance? Silvia Pinal lo aclara

Las dinastías Fernández y Pinal son dos de las familias más importantes del espectáculo en México y recientemente salió a la luz que pudieron haber estado emparentados pues de acuerdo con declaraciones de Silvia Pinal, Vicente Fernández estaba muy interesado de tener como nuera a Alejandra Guzmán, sin embargo, las cosas no se dieron entre “La Reina del Rock” y “El potrillo”, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos al respecto.

Fue durante una entrevista para el programa de radio llamado “Todo para la mujer” que conduce Maxine Woodside, donde Silvia Pinal contó que hace algún tiempo “El charro de Huentitán” estaba muy interesado en que Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán iniciaran una relación, “como me gustaría que mi potrillo conociera a su yegüita”, recordó la actriz que le dijo Vicente Fernández.

Silvia Pinal confesó que la idea de emparentar con los Fernández no le resultaba para nada desagradable y aseguró que no miraba con malos ojos que su hija iniciara una relación con “El potrillo”, no obstante, señaló que las cosas entre ambos cantantes no se dieron y que cada uno tomó un rumbo distinto. “A mi si me hubiera encantado que terminaran como pareja, pero no era el momento, cada quien ha hecho su vida por el momento”, señalo.

Cabe mencionar que, pese a que no hubo un romance entre Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán, ambos cantantes conservan una gran amistad, incluso, Silvia Pinal reveló que se visitan frecuentemente y detalló que “La Reina del Rock” estuvo hace unas semanas en el Rancho de Los Tres Potrillos y que “Alex” le regaló una yegüita embarazada y un caballito.

Luego de que saliera a la luz esta historia, los fans de ambos cantantes comenzaron a generar todo tipo de especulaciones en redes sociales y aunque no hubo tal romance, los seguidores de los cantantes se mostraron emocionados ante la posibilidad de que Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán hubieran formado una pareja.

Los cantantes conservan una gran amistad. Foto: Especial

Silvia Pinal festeja y Vicente Fernández lucha

Como se mencionó antes, las dinastías Fernández y Pinal, son dos de los apellidos más respetados en el medio artístico en México, sin embargo, actualmente atraviesan momentos totalmente diferentes pues en el caso de los Fernández, la preocupación ha reinado desde hace unas semanas debido a las complicaciones de salud de Vicente Fernández, incluso, diversos medios aseguran que estaría viviendo sus últimos días, no obstante, Vicente Fernández jr. salió a desmentir estas versiones y pidió no hacer caso a los rumores y enfatizó que todo lo referente a la salud de su padre se dará a conocer únicamente a través de los miembros de la familia.

En contra parte, la Dinastía Pinal parece haber entrado en un buen momento pues todo parece indicar que los dimes y diretes entre Frida Sofía, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán quedaron en el pasado así como los problemas de salud que enfrentó Silvia Pinal y muestra de ello es que el lunes 13 de septiembre, los hijos de Silvia Pinal se reunieron para celebrar el cumpleaños número 90 de su madre, quien lució muy feliz por estar rodeada de su familia y sus seres queridos, además, reveló que tiene un nuevo novio y aunque no reveló la identidad de su galán, aseguró que es muy guapo, simpático y que le gusta cantar.

Silvia Pinal cumplió 90 años. Foto: Especial

Con información de medios.