Súper error en “Diseñando tu amor”; la producción comete pifia garrafal y nadie se dio cuenta: FOTO

“Diseñando tu amor” es una de las telenovelas más populares del momento, en ella cada uno de sus personajes son importantes y así lo hicieron notar los fans que señalaron un error que pudo confundir a más de un espectador.

En las telenovelas se han notado algunos errores que tal vez se pasan por alto en el momento, sin embargo, los fans no perdonan y los exhiben a través de las redes sociales como sucedió en el melodrama protagonizado por Gala Montes.

Te puede interesar: Esta telenovela juntó a Yuri con el papá de todo México ¿de quién se trata?

El error

De acuerdo con la columna de Alex Kaffie en El Heraldo de México, fue en la escena en la que aparecía el personaje de Claudio, a cargo de Juan Diego Covarrubias, en la que recibe una llamada de Chelito que es interpretado por la actriz María Sorté.

Sin embargo, en la fotografía que aparece junto al número registrado en el teléfono aparece la del personaje de Mechita, al que da vida la actriz Flora Fernández.

Error en "Diseñando tu amor". Foto: Alex Kaffie

Aunque pudo no haberse notado en un inicio, los fans no perdonaron el garrafal error el nos personajes ya que pudo haber causando confusión en algunos de los espectadores que no dudaron en preguntar quién era quién en redes sociales.

Te puede interesar: Eugenio Derbez comparte este raro gesto con una villana de telenovelas

El pasado viernes “Diseñando tu amor” cumplió 100 capítulos al aire con uno de infarto, que mantuvo a la expectativa a los fans sobre la salud de Majo, personaje de Daniela Álvarez, quien sufrió muerte cerebral.