Netflix: La película coreana de suspenso MÁS vista de Netflix, su historia te intrigará

Netflix sigue siendo la plataforma de streaming más popular en México, con el home office y la temporada de lluvias, el tiempo en casa nos permite disfrutar de nuestras películas y series favoritas. Siempre hay nuevas historias por descubrir, pero si no quieres sumergirte en el extenso catálogo de la plataforma, te compartimos la recomendación de la semana.



Corea del Sur se ha convertido en el Hollywood de Asia, sus producciones han llegado a lo más alto del entretenimiento con títulos como "Train to Busan" o "Parasite", la ganadora del Oscar a "Mejor Película", el máximo galardón del séptimo arte.



También se suman el fenómeno de los dramas coreanos, series juveniles que han conquistado a miles de fans gracias a sus tramas de romance y acción. No necesitas ser un fan de este tipo de producciones para disfrutar de una buena historia, por ello, te dejamos una película coreana que se ha convertido en una de las más vistas de Netflix, llena de suspenso, misterio y giros de trama que te sorprenderán.

La mejor película coreana en Netflix

"Forgotten" u "Olvidado" en latinoamérica se estrenó en 2017, desde entonces ha permanecido en la plataforma de Netflix como la favorita de muchos y una de las más vistas también.



"Olvidado" sigue la vida de Jin Suk, un joven estudiante que vive con una familia armoniosa, conformada por sus padres y hermano mayor, a quien admira mucho. El protagonista sufre de un trastorno de ansiedad, pero eso no le impide tener una vida normal, aunque ha estado sufriendo pesadillas que a veces lo hacen dudar de la realidad.



Yoo Suk es su hermano, es un hombre en apariencia perfecto, inteligente y respetuoso. No hay nada que no haga bien, además su familia es la cosa más importante para él, ni siquiera tiene malos hábitos. Sin embargo, toda esa fachada se viene abajo cuando todos deciden mudarse a un nuevo hogar, ahí hay una habitación a la que no tienen acceso, por orden del dueño anterior.



Por si fuera poco, el hermano mayor termina siendo secuestrado, pero regresa a casa 19 días después de estar desparecido y sin recordar nada. Jin Suk comienza a sospechar de la identidad de Yoo Suk cuando tiene comportamientos extraños, por lo que decide descubrir qué está ocultando junto a su familia. Todo se desdibuja entre la realidad y la alucinación, además hay giros de trama que te sorprenderán.

