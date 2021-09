MET Gala: Rosé de BLACKPINK, la primera idol femenina en desfilar por su alfombra

Rosé de BLACKPINK se convierte en la primera idol K-Pop femenina en desfilar por la alfombra de la MET Gala, el evento más importante en el mundo de la moda. La cantante surcoreana modeló con un diseño de Yves Saint Laurent, marca de la que es embajadora global.

La fama mundial del grupo femenino sigue alcanzado las esferas más grandes del entretenimiento en América, ya que ella es la primera representante mujer en asistir a este evento benéfico.

Rosé viajó a la ciudad de New York desde hace unos días, se presume que sus pasadas visitas a Estados Unidos fueron para trabajar en su imagen de la mano de Antony Vacarello, director creativo de Saint Laurent.



La idol K-Pop compartió los flashes de las cámaras y la pasarela con importantes figuras como Timothée Chalamet, Billie Eilish, co-anfitrionos de la edición 2021, así como actores de Hollywood como Eiza Gonzáles, Kit Harrington, entre otros.

Rosé desfila en la MET Gala 2021

Rosé es la primera idol K-Pop en ser invitada a la MET Gala, reconocida por su talento en la música, la popularidad de BLACKPINK y, por supuesto, su buen gusto para vestir.



Habiendo dejado su natal Australia para cumplir su sueño en la música, rompió sus primeros récords en solitario tras su debut con “On The Ground”, además de ser el rostro de la casa de moda Yves Saint Lauren y Tiffany & Co, la joyería de lujo.



Rosé sorprendió a sus fans, quienes hicieron tendencia su nombre en redes sociales para festejar este triunfo personal. La idol apareció con un vestido negro adornado con un moño blanco a la altura del pecho, tacones, una ponytail, tacones negros y joyería a juego. BLINK también compartió sus mensajes de apoyo y felicitación bajo el hashtag ROSÉ AT THE MET GALA.

El fenómeno K-Pop ha demostrado una vez más que puede ser reconocido mundialmente y puede llegar a las esferas más inesperadas. En ediciones anteriores, otros idols masculinos acudieron como invitados, Lay de EXO, Siwon de Super Junior, entre otros.

Otra de las sorpresas fue la rapera CL, exintegrante del grupo 2NE1, también hizo su aparición en el evento de moda más grande del mundo.