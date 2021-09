Las películas mexicanas nominadas al Oscar para ver en Netflix este 15 de septiembre

Netflix es la plataforma de streaming que más contenido original produce actualmente, y en este sentido, la plataforma suele trabajar para conseguir las mejores producciones, esto especialmente desde que llegó la crisis sanitaria, misma que provocó el prolongado encierro de las personas en sus hogares, con lo que el consumo de contenido ha aumentado considerablemente.

Sus proyectos van desde películas, series, cortometrajes y documentales; estos no son sólo contenido estadounidense, también de varias partes del mundo, desde las producciones más recientes hasta los clásicos.

A más de un año de la pandemia por Covid-19, la mayoría coinciden en que durante la pandemia y el encierro tras la crisis sanitaria, aumentaron la cantidad de tiempo que pasaban frente al televisor buscando el mejor contenido a través de plataformas de streaming.

Netflix y sus cintas nominadas

Y precisamente bajo el contexto de la pandemia es que ahora los usuarios de servicios de streaming como Netflix han puesto su mirada sobre temas de interés precisos.

Es bajo este panorama que ahora las audiencias se han enfocado en las películas mexicanas, esto principalmente debido a que nos encontramos en el mes de septiembre, una de las épocas del año en donde la festividad, la comida, los atuendos y ahora las películas giran entorno a lo mexicano.

Por eso a continuación te presentamos las mejores películas mexicanas alojadas dentro de la plataforma del gigante de streaming, y estas son las cintas que han sido nominadas al Oscar, los premios de la academia que reconocen y galardonan el trabajo de las producciones impecables dentro del gremio del séptimo arte a nivel mundial.

Amores perros

Hace 20 años, la escena de un accidente de automóvil enlazó tres historias entrecruzadas, pero además, generó una revolución en la industria cinematográfica en México. Se trata de la película “Amores perros”, la ópera prima del extraordinario director Alejandro González Iñárritu.

La cinta protagonizada por Gael García es considerada uno de los clásicos del cine mundial por la prestigiada marca estadounidense The Criterion Collection, pero este no es el único motivo, pues "Amores perros" fue acreedora al Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes.

En suma, esta cinta fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, y a pesar de que no se llevó esta estatuilla, es ganadora de once premios Ariel y decenas de galardones internacionales.

Roma

Fue el pasado 24 de febrero de 2019 que "Roma", de Alfonso Cuarón, se llevó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, convirtiéndose así en la primera obra mexicana que se alza con la estatuilla dorada en esa categoría.

Además de que esta película del director mexicano se llevó los aplausos de la crítica, los expertos también le hicieron el reconocimiento a Mejor Fotografía, por lo que esta producción se ha consolidado como una de las más exitosas de todos los tiempos, esto específicamente para el gigante de streaming Netflix, pues esta película fue albergada de inmediato por la plataforma de logo rojo.

Destacó por su fotografía en blanco y negro se desarrolla en la colonia Roma, de Ciudad de México, donde una empleada doméstica llamada Cleo, ayuda a una madre de familia a criar a sus cuatro hijos durante la prolongada ausencia de su marido.

Esta película fue señalada por la crítica como un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos, además de que refleja un duro panorama social en donde los privilegios y las jerarquías sociales forman parte de la vida cotidiana de los protagonistas de esta cinta.

El crimen del padre Amaro

Se trata de "El crimen del padre Amaro", una película que a pesar de que se estrenó en cines en el años 2002, continúa siendo una de las más polémicas de todos los tiempos dentro del cine mexicano.

Esta cinta llegará a Netflix el pasado 1 de agosto, y a pesar de que no es una cinta recomendada para menores de edad, es una gran oportunidad para ver de nuevo o por primera vez, ya que es considerada una joya dentro del cine mexicano, esto debido a que toca temas que era prácticamente prohibidos para México del pasado, como el aborto y la religión.