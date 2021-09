Así luce Bad Bunny en el trailer de Narcos México Temporada 3

A través de sus cuentas de Twitter y YouTube, Netflix lanzó el trailer de la tercera y última temporada de Narcos: México, entrega que estará disponible en la plataforma de streaming, a partir del 5 de noviembre. Además de los personajes que ya conocemos, hay dos sorpresas: Luis Gerardo Méndez y Bad Bunny.

En esta temporada podremos ver lo que pasa después de la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna. Pero en la historia, hay una sorpresa, la aparición de Bad Bunny, que dará vida a Arturo 'Kitty' Paez, uno de los integrantes del grupo de Ramón Arellano Félix.

"Me encanta Narcos"

En una entrevista con la revista Entertainment Weekly, el reggaetonero puertorriqueño dijo que desde el comienzo de la serie, le encantó. No sólo la versión México, sino desde la parte en Colombia, en donde cuentan la historia del Cártel de Medellín y Pablo Escobar Gaviria.

En el trailer se puede ver al ganador del Grammy, con una playera de color rojo, una cadena y reloj en de oro, además de un pantalón a rayas y lentes de sol. Bad Bunny encarnará a "Kitty” Páez, integrante del grupo de Ramón Arellano Félix.

"Me encantó la Narcos original, así que cuando anunciaron Narcos: México, me convencieron. Me siento honrado de formar parte de la serie. Kitty es un tipo carismático al que le encantaba verse bien. Le gustan las cosas bonitas y me siento muy identificado con eso", mencionó el reggaetonero.

Bad Bunny estará en la nueva temporada de Narcos: México

FOTO: Netflix

Buen recibimiento

Carlo Bernard, uno de los creadores de la serie, explicó que la idea de agregar a Bad Bunny en el elenco, tuvo resultados muy favorables, especialmente entre la audiencia menor de 30 años: "Todos los menores de 30 años de la oficina se volvieron locos. Dije, probablemente debería prestar más atención a esto. Se puso a sí mismo en la pantalla y es muy agradable de ver y te sientes atraído por él de forma innata", dijo.