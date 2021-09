Maribel Guardia revela la terrible secuela que sufrió por el Covid-19, ¿está en riesgo su salud?

Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, estuvieron contagiados de Covid-19 a finales del año 2020, sin embargo, en su momento se mantuvieron muy herméticos sobre todo lo referente a su enfermedad, no obstante, recientemente la bella actriz de 62 años reveló nuevos detalles de su enfermedad y además de confesar que su pareja estuvo muy grave y cerca de la muerte, también detalló algunas de las secuelas que le dejó el virus.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando” donde Maribel Guardia confesó que el Covid-19 le afectó principalmente en la memoria. “El Covid-19 me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, la capital de Francia, Paris, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada”, mencionó.

La también conductora reveló que, tras presentar estos problemas de memoria, no acudió con algún especialista y que decidió tratar la enfermedad como mejor creyó conveniente. “No fui con nadie la verdad. Me puse vitaminas, una mamila de vitamina c. Cuando estaba con Covid-19 me puse muchas vitaminas, muchas cosas”, señaló.

Respecto a la experiencia con el Covid-19 de su esposo, Maribel Guardia señaló que él fue quien la pasó peor de los dos pues confesó que estuvo cerca de la muerte. “Mi marido sí estuvo muy mal, casi se muere, fueron momentos de muchas angustias, también la tensión que vives, yo creo que sí te afecta, pues a diferentes niveles”, comentó la actriz, quien actualmente participa en una obra de teatro, la cual, le ha servido mucho pues menciona que de esta manera memoriza sus diálogos y mantiene el cerebro al día.

“Le salieron unas pelotas en el cuerpo”

Maribel Guardia detalló que, a su esposo, Marco Chacón, el Covid-19 lo trató muy mal pues confesó que durante su contagio “Le salieron unas pelotas en el cuerpo, unas bolas y estando con el Covid-19 le dio un hipo espantoso, un hipo para morirse porque no podía tomar medicamento, no podía comer, no podía tomar agua y ningún doctor se lo podía quitar hasta que una doctora que tiene experiencia con el Covid-19 dijo que era una secuela, entonces todo se le puso por la vena y realmente teníamos todo un hospital en casa”, aseguró.

Cabe recordar que fue a finales de diciembre de 2020 cuando la actriz nacida en San José, Costa Rica reveló en sus redes sociales que había padecido en carne propia los estragos del Covid-19 y aunque en esa ocasión no detalló todos los problemas que había enfrentado junto a su pareja, sí mandó un fuerte mensaje para sus seguidores en el que les pidió seguirse cuidando pues calificó el virus como un auténtico “demonio”.

