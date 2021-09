Efeméride: Nace Scott Patterson todo lo que debes saber del famoso Luke en "Gilmore Girls"

Scott Gordon Patterson nació en Filadelfia, Pensilvania, el 11 de septiembre de 1958. El actor estadounidense, ha participado en una gran variedad de proyectos, pero su papel más conocido es el de Luke Danes, en la serie "Gilmore Girls". Hoy que cumple 63 años, te traemos todo lo que debes saber sobre su vida.

Scott comenzó una carrera de literatura comparativa en la Rutgers University, perola abandonó antes de graduarse, para probar suerte en otra profesión. Además de la famosa serie de las chicas Gilmore, el actor también es recordado por su papel en "The Event" de NBC y en tres de las películas de la franquicia "Saw".

Estudió en The Actors Studio en Nueva York. Estuvo casado brevemente con Vera Davich de 1980 a 1986, a quien conoció en la secundaria. Después se casó con Kristine Sarayan, quien también es actriz.

Leyenda

Todo lo que debes saber de Scott Patterson

Algo que pocos saben de Scott Patterson es que antes de llegar a las pantallas, fue jugador profesional de béisbol en los equipos de los Yankees de New York, los Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers y los Texas Rangers, entre los años de 1980 y 1989. Pero se retiró y se mudó a Nueva York para estudiar actuación.

El actor, que mide 1.83 m, tiene un hijo con Sarayan, y mucho se ha especulado sobre su boda, pues algunos afirman que fue un evento secreto. Nicholas o "Nick", como lo llama su padre, nació en julio de 2014, y fue en su cuenta de Twitter donde Patterson dio a conocer que se convirtió en padre.

Su carrera como actor comenzaría oficialmente en la década de los 90, con producciones de televisión que no tuvieron mucho éxito, como: "Intent to kill" (1992) o "El retorno de Ironside" (1993). Luego llegaron algunos papeles pequeños en series como "Seinfield" o "Fired up". Fue hasta la llegada de "Gilmore Girls", donde participó del 2000 al 2007, cuando Scott conseguiría el éxito.

Otra de sus grandes pasiones es la música, y ha declarado haber compuesto y grabado algunas canciones propias, aunque por el momento no se ha dedicado seriamente a su faceta de cantante. Además, pinta en su tiempo libre, colecciona arte, artefactos y escritos raros

Aunque su personaje de Luke es uno de sus grandes éxitos como actor, Scott nunca pensó que obtendría el papel, porque no era un actor de renombre. Su participación en "Gilmore Girls" originalmente estaba planeada para aparecer sólo en el piloto, pero su talento lo mantuvo durante 7 temporadas.