50 años del Festival Avándaro: 5 cosas que NO sabías del Woodstock mexicano

Este 11 y 12 de septiembre se cumplen 50 años del Festival Avándaro, el cual es considerado un hito dentro de la historia del Rock Mexicano, debido al impacto social y cultural que tuvo en los jóvenes de la época, quienes contantemente eran perseguidos, ejemplos son las matanzas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y el 10 de junio de 1971 del Jueves de Corpus.

El Festival Rock y Ruedas de Avándaro se realizó en 1971 cerca del Club de Golf Avándaro y su lago, cerca del hoy pueblo mágico de Valle de Bravo, en el Estado de México. A este evento de música asistieron entre 150 mil a 200 mil personas y 12 bandas de rock.

A pesar de que el concierto fue considerado como todo un éxito y fue comparado con el Woodstock de Nueva York, que se celebró del 15 al 18 de agosto de 1969, estuvo envuelto en la polémica debido a la libertad sexual y de ideas que se hicieron durante el evento, así como el consumo de drogas en el festival.

1. Avándaro sería una carrera de autos

La idea original del festival era la de realizar el Circuito Avándaro, una famosa carrera de autos que tuvo que ser suspendida tras la muerte del piloto Moisés Solana, quien se impactó con una protección de hormigón durante la competición en 27 de julio de 1969.

Los empresarios Eduardo López Negrete, Justino Compeán y al productor de Telesistema Mexicano, Luis de Llano Macedo, fueron lo que desarrollaron el proyecto que juntaría el rock con los autos, sin embargo, al final no se desarrolló la carrera.

2. Uno de los 12 grupos NO se presentó por esta razón

En total se iban a presentar 12 grupos pero al final sólo se subieron al escenario 11, pues la banda Love Army, tuvieron un leve accidente vehicular cuando se dirigían a Valle de Bravo.

En tanto, las bandas que sí se presentaron fueron: Los Dug Dug’s, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El Ritual, Los Yaki, Bandido, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in My Mind.

3. Luis Echeverría fue el enemigo del rock después de Avándaro

Tras el Festival y las malas reseñas en los periódicos conservadores de la época, el presidente Luis Echeverría tomó de decisión en 1973 de prohibir los conciertos de rock en grandes escenarios y clubes. También llegó a multar a las estaciones de radio que transmitían el rock en español.

4. Avándaro tuvo transmisión en vivo gracias a Coca-Cola

El festival de Avándaro fue transmitido en vivo casi en su totalidad por Radio Juventud, que colaboró con The Coca-Cola Company. En tanto, el video y el audio fue capturado por las empresas Polydor Records, Cablevisión, Películas Candiani y Cinematográfica Marco Polo S.A y Telesistema Mexicano (hoy Televisa).

5. Avándaro se desarrolló en paz y armonía

A pesar de que los medios de comunicación de la época tacharon el evento como algo inmoral debido a las palabras altisonantes, el consumo de marihuana y otros psicotrópicos, así como la libertad sexual que se ejerció. Los asistentes señalaron que todo el festival se realizó en paz y sin ningún inconveniente.

Títulos como el del Alarma fueron los que se popularizaron: “El infierno de Avándaro, asquerosa orgía hippie (...) encueramiento,mariguaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte”, señalaba el periódico.