Netflix: Esta es la MEJOR serie de terror para ver este 1 de septiembre; te hará valorar la vida

Desde hace más de un año, la pandemia por coronavirus llegó a México, y desde entonces, las personas tienen mayor interés por encontrar entretenimiento sin salir de casa.

Es bajo este panorama que, con mayor frecuencia, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Netflix sus distintas propuestas de contenido

Desde que la crisis sanitaria por coronavirus llegó y las personas encerraron en sus hogares, han nacido nuevas plataformas y se han alimentado de mejor contenido otras con el objetivo de acaparar el mercado vía streaming, tal es el caso Amazon Prime Video, Disney Plus o Paramount+; sin embargo, Netflix continúa en el listado de las más vistas.

Esto debido a que la empresa estadounidense que ofrece producciones para público de todas las edades, también ha demostrado que las películas no son el centro de su entretenimiento, pues también en sus filas de reproducción se pueden encontrar documentales, cortometrajes y todo tipo de producciones aclamadas por la crítica, entre ellas algunas de las favoritas son las series.

Es por eso que a continuación te presentamos una serie que representa una excelente opción para maratonear este miércoles 1 de septiembre, y se trata de la serie "Post mortem: Nadie muere en Skarnes".

"Post mortem: Nadie muere en Skarnes" es una serie noruega. Foto: Especial

De qué trata "Post mortem: Nadie muere en Skarnes"

Esta es una serie que vale la pena ver dentro del catálogo de Netflix, esto debido a que aborda el tema terror, pero al mismo tiempo se ha posicionado como una novedosa producción debido a que combina la temática de miedo junto con la comedia, y hace una especie de parodia tétrica de una historia que va mucho más allá de vampiros.

La trama de esta serie inicia cuando el cadáver de Live Hallangen, interpretada por la actriz Kathrine Thorborg Johansen, es encontrado por la policía de una pequeña comunidad Noruega llamada Skarnes; sin embargo, este cadáver no tiene indicios de lo que provocó su muerte, la posibilidad de un asesinato es poco viable debido a que el pueblo es tan pequeño que no hay tendencias de homicidio.

Bajo este panorama, la policía se toma las cosas con calma; sin embargo, la tranquilidad cotidiana comenzará a cambiar debido a que una serie de sucesos que parecerían sobrenaturales comienzan a acontecer, esto a pesar de que Skarnes no es un lugar donde quepan las sorpresas, pues el pueblo es tan diminuto que sólo existe una funeraria.

Al poco tiempo de la aparición de este misterioso cadáver, la pequeña funeraria del condado comenzará a verse envuelta en una serie de eventos catastróficos debido a que con mayor frecuencia aparecen muertos; sin embargo. su procedencia es difícil de explicar, aunque esto se descifrará de la manera más inesperada.