José Manuel Figueroa rechaza acusaciones por supuesta violencia contra las mujeres

José Manuel Figueroa no ha parado de hacer frente a los señalamientos en su contra por supuesta violencia de género, luego de que su expareja Farina Chaparro lo denunciara por violencia física y verbal.

En una entrevista para el programa Suelta la Sopa, el cantante ofreció algunas declaraciones al escuchar que no es la primera vez que se le acusa de tipo de conductas.

“Yo creo que primero me tendrías que mostrar videos de quien me denunció, porque es la primera vez que me están denunciando de algo así, y de hecho, quisiera saber a qué parejas te refieres, cuál de mis exparejas”.

Mientras la reportera de la emisión televisiva le mencionaba a Ninel Conde, el hijo de Joan Sebastian contestó: “¿Ella me denunció?... me sorprende que digas esto, porque yo jamás he visto esa entrevista o esa declaración, me sorprende, me encantaría que mostraras ya que tienes esa evidencia, y que la pusieras a la par, pues a lo mejor para callarme la boca, pero que yo recuerde una entrevista o algo así de su parte no la recuerdo”.

Además, el intérprete señaló que a Farina no la considera como una exnovia.

“Quiero que quede claro que era una persona que frecuentaba, no era mi pareja, obviamente yo antepuse una denuncia primero, es un proceso que ha llevado mucho tiempo, recaudar información, sinceramente es algo que siempre me estuvo amenazando y amedrentando de que si la dejaba o la dejaba de frecuentar o dejar de apoyar económicamente me iba a hacer un escándalo”.

Cabe destacar que José Manuel destacó que puso punto final a su relación con Chaparro por no estar de acuerdo con su estilo de vida.

“Cuando yo me enteró por medio de esa deportación, que la habían deportado precisamente las autoridades migratorias de Estados Unidos porque trabaja ella prestando sus servicios sexuales por una tarifa establecida, me percaté que era una relación que no iba a tener mucho futuro”.

Con información de Agencia México