HBO Max tiene la película más divertida, protagonizada por Steve Carell y Toni Collette

En 2013 se estrenó una de las mejores películas cómicas protagonizadas por Steve Carell y Toni Collette, quienes tuvieron una impresionante química en pantalla y se la transmiten a los espectadores de principio a fin. El filme, que además invita a la reflexión sobre la relación entre padres e hijos, se volvió un mediano éxito y actualmente está disponible para la plataforma de HBO Max.

Con tan sólo 5 millones de dólares de presupuesto, los directores y guionistas Nat Faxon y Jim Rash presentaron Un camino hacia mí o Desde muy muy atrás (The Way, Way Back) una de las historias más divertidas, inteligentes y con un gran mensaje, motivo por el que los críticos le dieron en su mayoría calificaciones positivas y que recibió varias nominaciones y premios durante el tiempo que se mantuvo en exhibición.

¿De qué trata?

Duncan (Liam James), un joven de 14 años de Albany, Nueva York, se va de vacaciones de verano a regañadientes a una casa en la playa en una pequeña ciudad costera cerca de Massachusetts, con su madre, Pam (Toni Collette); su rico novio, Trent (Steve Carell); y la engreída hija de Trent, Steph (Zoe Levin).

Debido a que es muy introvertido, Duncan es constante víctima de abusos verbales por parte de Trent, algo que permite Pam.

Al llegar a la casa de la playa, el adolescente prefiere alejarse de todos mientras espera de que las vacaciones terminen lo antes posible. Duncan encuentra una bicicleta de niña en el garaje de la casa y la usa para explorar la ciudad. En una pizzería conoce a los empleados del parque acuático Water Wizz. Owen (Sam Rockwell), el encargado del parque, le da un tour por las atracciones y le ofrece un trabajo.

Con el paso de los días, Duncan y Owen se vuelven buenos amigos y pasarán de un gran verano, mientras que el adolescente trata de encontrar la fuerza para poder encontrarse a sí mismo, y de paso, enfrentarse a Trent y volver a relacionarse con su madre.

The Way, Way Back tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance 2013 y se convirtió en una de las películas más exitosas financieramente que salieron del festival ese año, superando a las obras más conocidas y los filmes nominados al Oscar del año anterior.

La película tuvo una excelente recepción en cines, ya que se estrenó en pocas salas debido a la distribuidora, sin embargo, de los 5 millones de dólares que costó su producción recaudó más de 26.9 millones de dólares. Mientras que en su tiempo de exhibición recibió tres nominaciones a los Critics Choice Awards, incluyendo Mejor Comedia.

La actuación de Sam Rockwell fue una de las más aplaudidas, debida a que mediante su desempeño logró cautivar, conmover e hizo reír al público. Por otro lado, Steve Carell y Toni Collette demostraron, una vez más, por qué son unos de los histriones más reconocidos a nivel mundial.