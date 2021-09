Este actor de The Big Bang Theory mintió para conseguir el papel más importante de su vida

Hablar de The Big Bang Theory es contar la historia de una de las series de comedia más importantes del siglo XXI, pues logró combinar el humor y la cultura pop con la ciencia, de tal manera que ésta ultima no fuera aburrida y lograra atraer a una audiencia geek que por muchos años había sido señalada por sus gustos.

Y es que las personas inteligentes no siempre habían sido protagonistas de programas de televisión y si llegaban a tener un papel, eran retratados como antisociales, nerds y hasta 'ñoños'. Pero todo cambió cuando en 2007 llegó The Big Bang Theory, que contaba la historia de cuatro científicos de mediana edad que amaban su trabajo, pero también los cómics, los superhéroes, las películas de ciencia ficción y muchas cosas 'friki' que antes no eran tan populares.

Si bien los protagonistas ya tenían un camino recorrido en la actuación, TBBT fue el escaparate para el mundo conociera a los físicos Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) y Sheldon Cooper (Jim Parsons), así como al astrofísico Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) y el ingeniero aeroespacial Howard Wolowitz (Simon Helberg), sin olvidar a Penny (Kaley Cuoco), la contraparte de estos hombres que de ciencia no sabía mucho, pero que antes de conocerlos había tenido más vivencias que sus amigos.

La serie tuvo 12 exitosas temporadas. Foto: FB The Big Bang Theory

Poco tiempo después se incorporaron a la historia dos inteligentes mujeres que no le pedían nada a los protagonistas. Si bien empezaron como personajes secundarios, con el tiempo se convirtieron en protagonistas de la serie: la neurocientífica Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) y la microbióloga Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch).

Gracias a que siempre contó con verdaderos científicos y expertos para desarrollar los guiones, la serie fue un éxito rotundo a lo largo de sus 12 temporadas, en las cuales tuvo a grandes invitados como el magnate Elon Musk; el científico Stephen Hawking; Bill Gates, creador de Microsoft; el confundador de Appel, Steve Wozniak; el astronauta del Apolo 11 Buzz Aldrin, y hasta el mismísimo genio de Marvel, Stan Lee, participó en The Big Bang Theory.

Howard después de The Big Bang Theory

Antes de que la serie terminara, los actores ya tenían en puerta algunos proyectos alternos tanto en el cine como en la televisión, sin embargo, para muchos de ellos iba a ser difícil ser reconocidos por otros papeles tras haber encarnado a tan queridos personajes en la serie ganadora de 55 premios entre los que destacan el Critic's Choice Award, el Emmy y el Globo de Oro, por mencionar algunos.

Tal es el caso de Simon Helberg, el actor que dio vida al entrañable Howard Wolowitz, quien durante y después de la serie ha tenido papeles no tan reconocidos en películas como La nueva Cenicienta, Florence Foster Jenkins y We'll Never Have Paris, película que dirigió y protagonizó, la cual está inspirada en su propia historia de amor.

Simon Herlberg dio vida a Howard Wolowitz en TBBT. Foto: FB The Big Bang Theory

Afortunadamente, la gran oportunidad para que Helberg fuera reconocido más allá de Howard Wolowitz llegó este año con la cinta Annette, en la cual comparte créditos nada más y nada menos que con Adam Driver y Marion Cotillard y que se perfila para ser una de las favoritas de 2021 tras ser estrenada en la inauguración del Festival de Cannes.

Durante una entrevista exclusiva con el medio inglés Metro, Simon Helberg relató que participar en Annette era un sueño que debía conseguir a cualquier costo, incluso mintiendo. Y es que uno de los problemas que muchos actores estadounidenses tienen a la hora de embarcarse a la aventura en Europa es que los directores no los toman en cuenta por no ser de la región.

Presentación de Annette en el Festival de Cannes. Foto:

@simonhelberg

Por ello Helberg reconoció que mintió sobre su ciudadanía y dijo que era francés para que pudieran considerarlo en el proyecto. Admitió que tras decir esta mentira, no tenía ni la más remota idea de cómo 'comprobarlo' si es que conseguía el papel en la cinta dirigida por Leos Carax y escrita por Ron Mael y Russell Mael, integrantes de la famosa banda de rock Sparks.

También contó que una vez que Carax lo eligió para la cinta, se dio a la tarea de conseguir un pasaporte francés a como diera lugar. Y aun así, una vez que lo tuvo, le costó mucho trabajo ganarse al director. Annette obtuvo una calificación de 71 por ciento en Rotten Tomatoes y ya se estrenó en Francia, sin embargo a los cines de nuestro país llegará el 26 de noviembre en exclusiva por MUBI.

Con información de Metro