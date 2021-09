Edwin Luna revela cuál fue el acuerdo con su esposa Kim antes que entrara a La Casa de los famosos

En los últimos días, Edwin Luna y su esposa Kim Flores han dado mucho de qué hablar pues la bella mujer de origen guatemalteco ingresó hace una semana al reality show “La Casa de los Famosos” en donde ha causado mucha polémica debido a su cercanía con el actor Roberto Romano y algunas declaraciones que ha hecho respecto a su matrimonio.

Y es que Kim Flores no solo se la ha pasado abrazada y haciéndole cariñitos a su compañero de reality show, Roberto Romano, la esposa de Edwin Luna reveló a Verónica Montes que ya estaría juntando dinero para comprarse su propio departamento e irse a vivir a la capital de nuestro país, sin embargo, en estos planes nunca mencionó a su esposo.

¿Kim desconfía de Edwin?

Por otra parte, en una de las fiestas que se hizo en “La Casa de los Famosos”, Kim reveló a sus compañeras que hizo un trato con Edwin Luna antes de ingresar al reality show pues aseguró que ambos “se soltaron” y que una vez que ella regrese a casa arreglarían cuentas.

Y es que Kim dijo que mientras a ella la veían las 24 horas del día de lunes a domingo, nadie sabe en dónde pasa la noche o lo que hace su esposo Edwin Luna.

Edwin rompe el silencio

En entrevista para Telemundo, Edwin Luna habló por primera vez sobre el comportamiento de su esposa en el reality show en donde ha estado muy cariñosa con uno de sus compañeros.

Y es que Edwin respaldó lo que dijo su esposa durante el reality show en el que ambos hicieron un trato en los que se iban a soltar en este tiempo, eso sí, el cantante de LA Trakalosa de Monterrey no está dispuesto a perdonar a su esposa si pasa algo más.

¿Qué no perdonará Edwin Luna?

Durante la entrevista, Edwin aseguró que hasta el momento, Kim no ha hecho nada que merezca que Edwin Luna la espere con una petición de divorcio a su salida del reality show.

Sin embargo, el líder de la Trakalosa de Monterrey reveló que no lo que no perdonaría a su esposa es que tuviera relaciones sexuales con alguien más, por el momento, Edwin está tranquilo y confiado del comportamiento de su esposa quien en cuatro años no le ha faltado al respeto y se ha comportado como una gran mujer.