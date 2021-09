Bella actriz italiana fue la primera "batichica" del Cine Mexicano y escandalizó al usar minifaldas

El Cine Mexicano ha pasado por muchas etapas, y a finales de los 60 y principios de los 70 se realizaron muchas películas que ahora se consideran de culto, como "La mujer murciélago", la cual fue protagonizada por una bella actriz italiana, quien es recordada por ser la primera "batichica" en nuestro país y por usar minifaldas en una época que no eran comunes.

Maura Monti nació el 28 de julio de 1942 en Lombardía, Italia, pero siendo una niña se fue con su familia a vivir a Caracas, Venezuela. Estudió dos años en Londres y aprendió varios idiomas. Fue hasta la década de los años 60 cuando llegó a México, donde incursionó en el medio artístico.

La bella actriz de origen italiano llamó la atención de muchos por su belleza, razón por la que recibió ofertas para modelaje en pasarela y comerciales, lo que luego la llevó a realizar pequeños papeles en cine y TV. Fue catalogada como la mejor modelo de televisión del año 1963 y la actriz con más futuro por el periódico El Heraldo de México.

Maura Monti nació el 28 de julio de 1942 en Lombardía, Italia. Foto: Especial

Es recordada por su participación en la película "Su Excelencia", al lado de Mario Moreno "Cantinflas". Pero también grabó junto a otras importantes figuras de la época, como Enrique Rocha, Germán Robles, Julián Soler, Wolf Ruvinskis, Stella Stevens y Glenn Ford.

Maura Monti escandalizó al usar minifaldas

La guapa actriz nunca dudó en enseñar sus torneadas piernas usando minifaldas, algo que escandalizaba en aquellos años, cuando todavía no era común ver a mujeres con esa prenda. Prueba de ésto es su vestuario en las cintas "Santo y la invasión de los marcianos" y "El planeta de las mujeres invasoras".

A principios de la década de los 70, cuando comenzó el cine de ficheras, Maura Monti decide retirarse de la pantalla grande y continuar en televisión por un corto tiempo. Luego se casó y se retiró de forma definitiva, aunque a fines de los 70 empieza a escribir en revistas. A principios de los 80 regresa a la televisión en la primera etapa del programa de Ricardo Rocha En vivo.

La guapa actriz nunca dudó en enseñar sus torneadas piernas usando minifaldas. Foto: Especial

Casi muere en su papel como "batichica"

Hace unos años, la actriz fue entrevistada por Notimex, plática en la que relató como casi muere cuando interpretó a la primer "batichica" en el Cine Mexicano. Comentó que no todo fue fácil durante el rodaje, “le voy a contar dos anécdotas muy terribles para mí, porque como yo no permitía que me doblaran y optaba por hacer todas las escenas yo misma, sí me expuse", explicó.

Maura dijo que hubo una escena en la que estaba en el paracaídas a 30 metros de altura, cuando la lancha avanzaba, pero de pronto el lanchero le hacía señas de que la gasolina estaba por terminarse y al detenerse, se vino abaja a toda velocidad, por lo que afirmó sentir mucho miedo.

Cuenta que a pesar de todo jamás pensó en tirar la toalla y se sostuvo en que ella debía hacer todas las escenas. Foto: Especial

“Aunque caigo en el mar, me estaba ahogando porque la corriente me estaba jalando por el paracaídas y yo estaba bebiendo agua”. Al ver la situación, el lanchero se aventó al mar tratando de liberarla del paracaídas y mantenerla con la cabeza afuera del agua.

“Ya cuando salgo del embrollo estaban las ambulancias y demás personas de la producción, porque sí pensaron que me había golpeado en la roca gigantesca. Ahí salvé la vida”.

Recordó también que durante la filmación de una escena submarina en la que el argumento pedía que buceara, bajo al fondo del mar y eso lo hacían acompañados con un camarógrafo.

“Según yo llegué a tocar la arena en el fondo, pero qué fondo, nada, era una enorme mantarraya que al sentirme se levantó y oscureció todo, y enseguida por la ansiedad agoté el tanque de oxígeno. Me subieron, pero muy lentamente para que no me descompensara”, relató.

Cuenta que a pesar de todo jamás pensó en tirar la toalla y se sostuvo en que ella debía hacer todas las escenas.