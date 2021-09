Así demuestra Alejandra Guzmán sus HABILIDADES para PELEAR | VIDEO

La cantante mexicana Alejandra Guzmán aprovechó sus redes sociales para demostrar sus habilidades para pelear, ya que mostró lo buena que es practicando boxeo.

¿Próximo round?

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la rockera aseguró que está lista para el “próximo round”, aunque no especificó con quien.

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia a la artista de 53 años con unos leggins de color negro, un par de tenis del mismo tono y una sudadera de color azul cielo.

Sin embargo, no practica sola, pues en el video se ve a la rockera con un entrenador, a quien le lanza sus golpes.

Usuarios reaccionan

Ante esto, usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos por lo buena que es boxeando, incluso hubo quien se mostró atemorizado por la fuerza que demostró la cantante.

“Que se preparen quien se ponga enfrente”, “No, con eso me queda claro. No me meto contigo Ale jajaja. Es broma, sabes que te quiero”, “Wow, tremenda mi ídolo” y “Listos para verte, apoyarte y darte todo nuestro amor”, fueron algunos de los comentarios.

Foto: Instagram / laguzmanmx

Disfrutando con la familia

Por otro lado, la artista presumió que además de hacer una rigurosa actividad física, disfruta de algunos caprichos, pues aseguró que comió una deliciosa pizza en el restaurante de su hermano, Luis Enrique Guzmán.

“Pasando una tarde deliciosa”, escribió en otro post donde se encuentra pintando y adornando el menú del lugar.

A su vez, agradeció la invitación de Luis Enrique a su pizzería y confesó que le encanta asistir a comer pizza frecuentemente.

Cabe señalar que últimamente la famosa de 53 años ha estado con su familia como nunca antes, pues en sus últimas publicaciones aparece junto a su familia celebrando y disfrutando. De hecho, hace unos días festejaron el cumpleaños de Apolo, el pequeño hijo de Luis Enrique Guzmán.

PAL