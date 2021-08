Sergio Mayer CONFESÓ qué lo alejó de las drogas, y cuáles probó

Sergio Mayer estuvo en "La Entrevista con Yordi Rosado", durante la conversación con el exproductor de "Otro Rollo" dijo que durante la adolescencia experimentó con las drogas, aunque habló de las razones por las cuales no se perdió en ella.

De acuerdo con el actor, cuando quiso acercarse al espectáculo, su padre se opuso, debido a que consideraba que había muchos peligros que podría encontrarse en la farándula.

Indicó que su progenitor era severo al punto de que Mayer se quitaba un arete que había colocado para estar a la moda. El conflicto llegó al punto de que decidió irse de su casa para probar suerte.

"Te voy a demostrar que puedo estar en el lodo sin mancharme porque yo ya tengo la educación que me diste", fue la frase que dijo a su padre antes de irse de su domicilio.

El cantante y actor habló de su trayectoria.

Probó varios narcóticos

El actor intentó convertirse en parte de un grupo musical, con el cual las cosas no funcionaron, aunque sí se le abrió el camino hacia las drogas.

Confesó que durante este periodo probó narcóticos como la marihuana y la cocaína, los cuales le eran fácil de obtener, debido a que la hermana de uno de los integrantes era dealer.

Ante Rosado, el actor dijo que lo que lo salvó de las adicciones fue el deporte, ya que su rendimiento bajaba cuando tomaba cualquier tipo de sustancia.

Su gusto por el karate, futbol americano y paracaidismo, destacó, fue mayor que las ganas de encajar con sus amigos, a quienes dejaba con la mano estirada antes de faltarle al deporte.

Al no poder triunfar en este mundo, confesó, regresó a casa, donde su papá lo recibió después de haberle prometido que continuaría con sus estudios.

Recibe fotos íntimas de los fans

La fama le vino después de que entrara a Garibaldi y ha estado vigente en su vida, al punto de que la gente le envía mensajes íntimos por Instagram e inclusive fotografías.

"No tienes la idea de la cantidad de cosas que me mandan", dijo. "Incluso cuando te mandan cosas y me tiran la onda, se los agradezco", agregó.

Aunque dice valorar los comentarios positivos que recibe de la gente, les pide que no le envíen este tipo de fotografías. "Les digo valórate y no me mandes estas fotos", dijo.