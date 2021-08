Sergio Mayer confiesa estar distanciado de su hijo; este es el motivo

Sergio Mayer es uno de los actores y cantantes que goza de una larga trayectoria en la farándula, actualmente también se desempeña en la política como diputado federal; sin embargo, esta vez decidió dejar a un lado la formalidad y hablar más sobre su vida privada y, entre otros temas, sobre su hijo Sergio Mayer Mori.

El actor y político mexicano habló sobre su faceta como padre y la relación que ha tenido con su hijo desde que éste era pequeño, asegurando que era él quien se hacía cargo mientras su mamá, la actriz Bárbara Mori, se encontraba trabajando en algunos proyectos de la televisión. Aunque su relación ha cambiado con el tiempo ya que tienen personalidades y una forma de pensar diferente.

Te puede interesar: Sergio Mayer quiere ser jefe de Gobierno de la CDMX

Sergio Mayer y la complicada relación con su hijo

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el también actor habló sobre la relación que tiene actualmente con su hijo Sergio Mayer Mori de 23 años de edad, quien ha estado como blanco de la polémica más de una vez por sus explosivas declaraciones, como la del proyecto de RBD en Netflix y con la madre de su pequeña hija.

Sergio Mayer con sus hijos. Foto: Instagram @sergiomayerb

El esposo de Issabela Camil señaló que la relación con su hijo es distante pues aseguró que "él es muy libre y ha tomado sus decisiones", aunque no han sido del agrado de su padre ya que él se considera una persona estricta y que le gusta la disciplina, como la que ha mostrado en algunos de sus proyectos.

Te puede interesar: Sergio Mayer defiende su musical: "México debe de hacer cosas majestuosas y no pedorreces"

"Estas generaciones son más huevones, más dejados, menos comprometidos, viven más la vida (…) Hoy los jóvenes viven en el momento", dijo Sergio Mayer asegurando que su hijo es parte de la generación que en algún momento tomó una decisión que los llevó a distanciarse por un tiempo.

La lección a Sergio Mayer

El actor relató que hace algunos años su hijo decidió viajar a Europa con 150 dólares en la bolsa y sin una fecha o boleto de avión de regreso, algo que logró molestarlo y aunque por algún tiempo continuaron de esa manera, una vez que su hijo asegura haber recibido una gran lección.

"¡Qué ejemplo de vida me acaba de dar mi hijo! Yo estoy trabajando toda mi vida para ver cuándo puedo ir y ellos: 'No tengo, pero quiero vivirlo', ese es el ejemplo de los jóvenes de hoy", dijo Sergio Mayer. "Nos gustaría que estuvieran más comprometidos porque esa es la educación que tenemos, pero no quiere decir que sea la mejor", añadió.