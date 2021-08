Netflix: La mejor serie de MODA y AMISTAD para ver este domingo 8 de agosto

Cada día son más los usuarios de las plataformas de streaming, y Netflix sigue siendo una de las favoritas, pero su extensa variedad de series y películas nos hace preguntarnos ¿qué ver?, por eso hoy te traemos la mejor opción si te gustan las historias que combinan la comedia, el drama y la moda.

Esta serie es ideal para comenzar a verla este fin de semana, pues seguro te dejará atrapado y querrás ver sus cuatro temporadas. Además de hablar abiertamente de temas como el amor, los problemas laborales y las relaciones sexuales, resalta el concepto de amistad.

The Bold Type es una serie estadounidense protagonizada por las actrices Katie Stevens, Aisha Dee y Meghann Fahy. Se estrenó en julio de 2017 y en octubre del mismo año se renovó por dos temporadas más. En mayo de 2019, el canal de televisión Freeform anuncio la renovación de la serie para una cuarta temporada, la cual se estrenó en enero de 2020.

A Netflix llegó el 8 mayo de este año, y ha sido aceptada con gran éxito por la audiencia de la plataforma, la cual tiene entre su catalogo las 4 temporadas y según algunos adelantos de la compañía, podría incluir la quinta y última entrega del show para finales de este 2021.

¿De qué trata la serie?

La serie cuenta la historia de tres amigas, Jane, Kat y Sutton, quienes trabajan para la revista Scarlet, una publicación femenina y feminista. El programa muestra sus vidas en la ciudad de Nueva York, pero también sus problemas y logros en temas como trabajo, amor, amistad, vida sexual y mucho más.

Todo lo anterior unido a la moda y glamour, en el que las tres jóvenes que están en sus 20 años buscan su identidad, mientras luchan por obtener la estabilidad profesional, algo que seguramente te sonará conocido y quizás una parte del porque el programa ha tenido gran éxito entre la audiencia juvenil.

¿Por qué ver The Bold Type?

La serie que llegó a Netflix hace unos meses ha sido comparada con otros famosos shows como "Sex and the City" y "Emily in Paris", con un toque de la película "El diablo viste a la moda", pero con su propia identidad, pues en ésta se rompe con el estereotipo impuesto por Miranda Presley, interpretado por Meryl Streep.

Lo anterior porque desmitifica la figura de la directora tirana, pues lo que encontrarás en The Bold Type es a Jacqueline Carlyle (interpretada por Melora Hardin), una jefa fuerte y empoderada que no anula a sus subordinadas, sino que las respalda y las alienta a triunfar.