Joey King: Ellas son las GUAPAS hermanas de la protagonista de 'El Stand de los Besos' | FOTOS

Joey King es una actriz estadounidense de 22 años que comenzó su carrera artística desde muy pequeña y alcanzó la fama en 2018 con la primera película de 'El Stand de los Besos', que en unos días estrenará su tercera parte en Netflix.

¿Sabías que la joven estrella, quien en 2019 dio de qué hablar gracias a la serie disponible en Amazon Prime Video 'The Act', tiene dos hermanas mayores que también son actrices? Sus nombres son Kelli, de 27 años y Hunter, de 29.

Las guapas hermanas de Joey King

En el caso de Kelli, si bien es cierto que se desempeña como actriz de cine y televisión, no tiene una carrera tan amplia como Joey o Hunter, pues sus únicos papeles destacados incluyen la película 'Un novio por Navidad' (2004) y un papel en la tercera temporada de la emblemática serie médica 'Grey's Anatomy' (2006).

Por su parte, Hunter tiene una trayectoria más fructífera. La joven debutó en 2001 de la mano de Steven Spielberg, en la cinta 'A.I. Inteligencia Artificial'. En 2006 participó en la serie de drama criminal 'Dexter'.

Hunter, Kelli y Joey King. Foto: Instagram/kelliisking

En 2012, Hunter tuvo un papel recurrente en la producción juvenil 'Un sueño en Hollywood', también llamada 'Alcanzar una estrella'. De 2015 a 2019 actuó en la sitcom 'Cuatro familias en una' y desde hace casi una década participa en la longeva telenovela estadounidense 'The Young and the Restless'.

Aunque las dos se dedican a lo mismo, Kelli posee una carrera un tanto más discreta. Lo que es un hecho es tanto Kelli como Hunter deslumbran en sus redes sociales por su belleza. En una gran cantidad de fotografías se han dejado ver junto a la protagonista de 'El Stand de los Besos'.

Hunter, Kelli y Joey. Foto: Instagram/hunterking

Joey King y 'El Stand de los Besos 3'

'El Stand de los Besos', protagonizada por Joey King, se convirtió en un éxito inmediato en Netflix desde su estreno en 2018. La saga llegará a su fin con la tercera y última película, siendo una de las sagas más queridas de la plataforma de streaming.

'El Stand de los Besos 3' estará disponible en Netflix el miércoles 11 de agosto. La película romántica para adolescentes se lanzará en punto de la medianoche en la zona del pacífico de Estados Unidos, así que en nuestro país podrás disfrutarla a partir de las 2:00 AM (hora de la Ciudad de México).