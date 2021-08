¡Papi Kunno se casa! El influencer compartió el momento especial en el que le dio el sí a su novio

Papi Kunno, creador de contenido para redes sociales, anunció con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram que aceptó casarse con su novio Luis Ruelas.

El joven de 21 años originario de Monterrey, Nuevo León dio a conocer la noticia con sus casi cinco millones de seguidores, manifestando que aunque es algo muy personal, sus fans son una parte importante de su vida y quería compaetir su felicidad con todos.

“Tengo una semana pensando si compartirles esto o no... pero son parte de mi vida y de este proceso. La vida es una, hay que vivir el momento como si mañana fuera nuestro último día, hay que cometer locuras aunque no sepas ni en lo que te estás metiendo, hay que amar incondicionalmente y ser buena persona para que a tu vida solo llegue amor y cosas buenas. No sé qué vaya a pasar pero mientras esté de tu mano en esta nueva etapa, en esta aventura, en esta locura, te diré que si a todo”, escribió junto a una imagen en la que aparece Luis Ruelas arrodillado pidiéndole matrimonio.

Inmediatamente la pareja empezó a recibir comentarios de amigos famosos, influencers y de sus fans quienes preguntaba si se trataba de algo real, otros mencionaban que querían ser parte de la boda y algunos más solo deseaban lo mejor para la pareja.

¿Quién es Luis Ruelas?

Luis Ruelasn el ahora prometido de Guillermo Kunno, nombre real del famoso tiktoker, es de Culiacán, Sinaloa, sostienen una relación desde abril de 2021, al igual que su novio es famoso en redes sociales y constantemente suma personas a sus cuentas, aunque no tiene muchas fotografías o videos.