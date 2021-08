Netflix: La película con Emma Watson que no es Harry Potter y es ideal para reflexionar | TRÁILER

El fin de semana ya llegó y con el la oportunidad de ver una película en pareja o en familia, sobre todo ahora que la tercera ola por contagios de covid-19 asecha a México. Para poder llevar a acabo este plan, Netflix en una de las mejores opciones, en cuanto al streaming se refiere.

En el catálogo de la empresa con sede en Los Gatos, California, hay una cita que es protagonizada por Emma Watson, Ezra Miller y Logan Lerman, que está totalmente alejada de lo que la actriz inglesa había hecho hasta el 2012, que fue el año en el que se estrenó, pues es de recordar que a ella la conocemos gracias a la popular saga de Harry Potter.

Película de Emma Watson en Netflix

The Perks of Being a Wallflower o "Las Ventajas de ser Invisible" en México es una cinta dirigida por Stephen Chbosky, que logró recaudar casi 30 millones de dólares en taquilla, y aunque no es muy renombrada es una historia digna de dedicarle los 102 minutos de duración que tiene.

Se trata de una historia que cuenta la vida de tres adolescentes que son "raros" y por lo tanto no caben en los círculos de los demás chicos de la escuela, Charlie (Logan Lerman) se enamora de Sam (Emma Watson) que a su vez es hermana de Patrick (Ezra Miller), y el conflicto se desarrolla entre sentimientos, pasiones y también tiene que ver con sexualidad y sobre todo con homosexualidad pues Patrick es gay y el tema de "salir del armario" se complica en su relación.

La banda sonora cuenta con títulos de bandas como The Smiths, New Order, David Bowie, Galaxie 500, entre otros.

En general la película tuvo críticas positivas alcanzando un porcentaje de 86% en una escala de 7.4/10, dentro de la plataforma Rotten Tomatoes.