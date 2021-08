Comparada con Chavela Vargas, Silvana Estrada quiere hacer su propia historia en la música

La veracruzana Silvana Estrada está orgullosa de regresar a los escenarios con nueva música y dispuesta a crear su propia historia, aunque tampoco la afligen las comparaciones con Chavela Vargas.

“Tomo con tranquilidad esos comentarios, porque entiendo que se necesite ponerle nombre al arte, es un honor, pero yo no me compararía con nadie, la admiro y jamás me atrevería a decir que soy la mitad de talentosa que Chavela, sobre todo porque no me quiero encasillar en un modelo artístico, no quiero heredar nada, quiero generar mi propia historia”, afirmó Silvana desde España.

Estrada recientemente lanzó su nuevo sencillo Marchita, que formará y da nombre a su primer disco, luego de tres años de carrera, y que además es producido por el sello Glassnote Records, una disquera internacional que lleva a artistas como Mumford & Sons, Phoenix y Silvana es la primera latina, tras conquistarlos con su canción Carta, tema que según le dijeron englobaba todo lo que buscaban del género.

La cantante se encuentra en el viejo continente realizando una gira por España, tocando en lugares como el Palacio Real en un show que formó parte del ciclo de música de jazz: “Fue complejo compaginar el sentimiento de querer volver y una vez ahí, rehacer la memoria para saber cómo le hacía para aguantar tanto tiempo sin dormir, cómo sobrellevar el cansancio de días o conectar con la gente desde el primer tema, pero ha sido divertido”, finalizó.

MAAZ