Kim Woo Bin: 3 Dramas coreanos para enamorarte de este actor

Entre los actores más populares, se encuentra Kim Woo Bin, uno de los más reconocidos de los dramas coreanos. Recientemente, se informó que está en pláticas para retomar su carrera dentro de la TV. Descubre la carrera de esta estrella con las recomendaciones de sus mejores trabajos.

¿Quién es Kim Woo Bin? El idol tiene 32 años, debutó a la edad de 20 como modelo, pero logró dar un salto a la actuación con "White Christmas", desde entonces ha aparecido en varias producciones, algunas de ellas de renombre y junto a otros rostros conocidos como Lee Min Ho y Suzy.

Sin embargo, a pesar de su popularidad atravesó un momento difícil en su carrera cuando en 2017 fue diagnosticado con cáncer de nasofaringe y tuvo que ausentarse por dos años para poder someterse a un tratamiento logrando superar la enfermedad. Actualmente, mantiene una relación con la actriz Shin Min Ah.

Checa las recomendaciones para este fin de semana con las mejores series protagonizadas de Kim Woo Bin.

Kim Woo Bin en los dramas coreanos

The Heirs

Drama de Park Shin Hye, Lee Min Ho y Kim Woo Bin. La trama se centra en Kim Tan, un joven rico y estudiante de un colegio de élite. En un viaje al extranjero, conoce a Cha Eun Sang, quien atrapa su atención. A su regreso a Corea, ambos coinciden nuevamente al descubrir que estudian en el mismo lugar.



Sin embargo, la protagonista deberá hacer frente a una novia celosa llamada Rachel y su hermanastro Choi Young Do, un joven arrogante que tratará de hacerle la vida imposible, hasta que se enamora de ella.

Uncontrollably Fond

Drama de romance que narra la vida de No Eul, una joven que sufre la pérdida de su padre tras un accidente y cuyo culpable no recibe su castigo. Además, es perseguida por usureros a los que su padre les pidió dinero prestado, pero no se dará por vencida hasta buscar justicia.

Shin Joon Young es un estudiante que aspira a ser un fiscal. En la universidad, ambos se conocen y despiertan sentimientos el uno por el otro, el problema es que el culpable del accidente no es otro que el padre de Shin Joon. Para poder protegerlo de la chica que ama, provoca un accidente que casi mata a No Eul.

School 2013

Drama con Lee Jung Suk y Kim Woo Bin que sigue la vida de los estudiantes de la peor preparatoria de Seúl. Kang Se Chan será el encargado de mejorar el nivel escolar, mientras que los chicos de último año solo intentarán sobrevivir a los conflictos que vivirán entre ellos antes de graduarse.