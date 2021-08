Yosstop: 10 razones por las que la youtuber es odiada en internet

Yoseline Hoffman, mejor conocida como la YouTuber Yosstop, fue detenida el pasado 29 de junio por mostrar en un video un material audiovisual en el que violaron a una menor de edad y fue acusada de almacenar pornografía infantil. Los usuarios de redes sociales se han dividido entre los que piden su liberación y aquellos que han sacado a relucir todas las veces en que la youtuber se ha burlado de los demás incitando el acoso y discursos de odio.

Muchos acusan a YosStop de haber usado sus redes sociales para ofender a personas, las cuales han tenido que soportar las burlas y los ataques de sus fans. Hoy te contaremos las 10 polémicas más importantes en las que ha estado envuelta Yoseline.

En sus videos solía criticar gente. Foto: Especial.

Acoso constante a Caeli Santaolalla

La youtuber mexicana recientemente publicó un video en su canal, en el cual relata cómo YosStop la ha acosado por ocho años: la ha llamado “puta” en diversas ocasiones, además de cuestionar su salud mental. Por esta situación, ha tenido que tomar terapia y medicamentos porque las constantes burlas, tanto de ella como de sus seguidores, le han provocado una depresión profunda.

Se burló de un intento de abuso sexual

En 2019, cuando Caeli se encontraba en Argentina, fue víctima de un intento de abuso sexual. La youtuber contó su experiencia en un video; Yoseline subió otro clip imitando el de Caeli, con lágrimas falsas y exagerando la situación.

No sólo hostiga a influencers

Jesús Carlos Carlos, un nutriólogo de Guanajuato, contó que fue víctima del acoso de YosStop, quien le hizo un video de burla de 10 minutos, el cual ocasionó que perdiera pacientes, por consiguiente vio afectada su economía.

YosStop arremetió contra Valeria G

Valeria G fue otra víctima de YosStop, pues la menor de edad se quitó la vida tras el video que Hoffman subió de ella, hablando sobre el abuso que sufrió y riéndose de sus genitales, según lo que contó Caeli en un video. “Quité el video porque se le veía la vaina asquerosa a la vieja esa espantosa, ya lo censuré y lo estoy volviendo a subir, perdón por el trauma que les pudo haber causado”, dijo sobre el video que hizo.

Ella asegura que sólo hacía videos de humor. Foto: Especial.

YosStop se burla de ex actriz porno

Hoffman grabó un par de videos en contra de Luna Bella, una ex actriz porno quien ahora es bailarina e influencer fitness. En otro video, la juzgó por su pasado, ante lo cual Luna le contestó que no todos tienen la oportunidad de nacer con privilegios.

YosStop se rió de una chica trans, quien luego se quitó la vida

Mika Lascuráin era una joven que subía a redes sociales su proceso de transición, pero YosStop subió un video de nombre “Qué vieja tan rara”, donde se burlaba de su apariencia, dijo que era “la versión de Y dónde están las rubias, pero en morena”. Además añadió que “lo extraño de esta vieja es su cara, está bien pinche rara”. Tras eso Mika sufrió acoso en redes sociales y se suicidó por una posible depresión. Yoseline eliminó el video de su canal tras su muerte.

YosStop fue déspota con un conductor

En un video se ve a Hoffman con sus amigos disfrutando de un paseo en yate, cuando a la mitad decidieron cambiar de destino, a lo cual el conductor del yate habló a su jefe para pedir permiso. Yoss y sus acompañantes insultaron al capitán e incluso lo acusó de “maltrato”. Cuando se dio a conocer la verdad, las redes la nombraron "Lady Yate" y ella pidió disculpas por su comportamiento.

Todo su contenido era polémico. Foto: Especial.

YosStop desdeña a sus fans

Un seguidor de Hoffman la esperó por horas en el aeropuerto y conseguir una foto; sin embargo, cuando YosStop aterrizó no tuvo interés en hablar con él, lo pasó de largo y le puso una mala cara.

El caso de Nath Campos y Rix

Nath Campos denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del youtuber Rix, quien actualmente se encuentra en prisión. Al respecto, YosStop mencionó que lo que pasó no le causaba ninguna sorpresa. “Acabo de ver el video de Nath. La verdad es que yo la conozco a ella, conozco a Rix, y no me extraña que haya pasado eso”, aseguró Hoffman.

La violación de Ainara

Yoseline subió un video a su canal de YouTube donde habló sobre el abuso sexual que sufrió Ainara, por parte de cuatro jovenes, en el cual revictimizó a Ainara y comentó que "se dejó meter una botella por tres cajetillas de cigarros" y que era una “puta”. Después del video Ainara sufrió de bullying cibernético, por lo que tuvo que ir a terapia.

