Laisha Wilkins arremete contra "Hoy", los felicita por 23 años "haciendo lo mismo"

El programa matutino “Hoy” se ha convertido en uno de los más polémicos de la televisión en México, entre otras cosas, por las explosivas declaraciones y comentarios de sus conductores, pese a eso este martes celebraron 23 años al aire y quien arremetió contra ellos fue Laisha Wilkins.

Este martes 3 de agosto el programa “Hoy” cumplió 23 años al aire y son muchos los conductores que han sido parte del programa, pero una de las que más tiempo ha permanecido en pantalla es Andre Legarreta, quien recordó algunas de sus mejores anécdotas.

Aunque “Hoy” recibió felicitaciones por parte de otras celebridades, la actriz Laisha Wilkins no dudó en lanzar un mordaz comentario a través de su cuenta de Twitter para el matutino: “El programa HOY cumple 23 años… haciendo lo mismo”.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos internautas coincidieron con su comentario, otros le recordaron la manera en la que comenzó su carrera como actriz y se lanzaron contra ella en los comentarios.

“Y pensar que de ellos antes comías, que triste que ahora juzgues a quienes te dieron de comer alguna vez” y “critica cuando por muchos años hizo lo mismo, y no la vemos siendo una Salma Hayek, no hay que escupir para arriba, mija”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer.

Laisha Wilkins en polémica con Consuelo Duval

Esta no es la primera polémica de la también conductora en los últimos días, pues recientemente Consuelo Duval relató que Laisha Wilkins había inventado que era lesbiana lo que las llevó a enfrentarse en una ocasión.

“Resulta que me dice Adal –Ramones– en sus inoportunidades, ‘ay, ¿tú conoces a Laisha’? Le digo ‘No’, y me dice ‘es que anda diciendo que eres lesbiana’. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije ‘ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien puta, ¿por qué no me defendiste?’, le dije a Adal, y no me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda”, relató Consuelo Duval.

“Pero a esa señora ni la conozco ni me conoce, imagínate que un día le digan a mis hijos ‘ay, tu mamá es…’”, añadió Dual, quien aseguró no conocer los motivos por los que Laisha Wilkins habría inventado algo sobre ella.