Jonas Myrin ve en la música un arma poderosa

Al compositor sueco Jonas Myrin los sonidos latinos le fascinan, porque siente que son ritmos escritos con el corazón y pasión que caracteriza a la comunidad, sin embargo, le gusta pensar que las melodías son más que un simple acompañamiento, las ve como puentes que permiten transmitir ideas desde distintos puntos de vista, de ahí que crea que la música es un arma poderosa.

“Son necesarias las canciones con mensajes sociales, sobre todo en estos tiempos, no creo en las armas, pero creo que la música puede ser más poderosa, porque la música se baila, nos une y ayuda, da una perspectiva más grande y debemos seguir haciéndola”, contó el intérprete ganador de dos premios Grammy.

Considera que hay canciones que ayudan a otros a abrir los ojos, tomar conciencia o ser una vela en una habitación oscura que ilumine la vida de alguien que pasa por momentos difíciles o se sienta realmente solo y de repente, la letra de esa canción le recuerda que no está solo.

Tal como su más reciente sencillo “Cuando hay amor” y que está inspirado en todo lo que vivió la humanidad con la pandemia de la COVID-19, una versión en español del tema original “For the ones we love”, pero que ante la insistencia de sus fans, supo que era el indicado para lanzarlo en este idioma que tanto ha admirado.

Esta canción es la primera de un EP que lanzará a finales de año con sus canciones favoritas pero en español. Aunque no descarta componer piezas originales en este idioma, ya que ha trabajado con autores como Leonel García y Julio Reyes y ha obtenido buenos resultados, incluso le gustaría hacer algo con Rosalía o Sebastián Yatra.

Actualmente, Jonas Myrin vive en Los Ángeles, por lo que constantemente viaja a las distintas playas de México y va descubriendo las zonas, más allá de los lugares turísticos. Entre los sitios que más visita están Cancún, Puerto Vallarta y Baja California.